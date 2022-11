iPhone 13, Galaxy S22, Pixel 7 : voici en avant-première les promos du Black Friday de SFR

Alors qu’il faut encore patienter quelques jours avant de pouvoir profiter des nombreuses promotions du Black Friday, SFR prend de l’avance et applique d’ores et déjà des belles remises sur de nombreux smartphones. Des téléphones haut de gamme qui vont de l’iPhone 13 au Samsung Galaxy S22.

Vous n’avez aucune patience ? Ça tombe bien, SFR non plus. C’est pourquoi l’opérateur lance dès aujourd’hui de nombreuses promotions dignes du Black Friday sur les smartphones. Surtout, SFR ne se contente pas de baisser le prix des téléphones d’entrée de gamme : les meilleurs modèles du moment sont également remisés.

Le Google Pixel 7 Pro, l’Apple iPhone 13 ou encore le Samsung Galaxy S22+ sont ainsi disponibles à prix réduit avec un forfait 150 Go 5G (lui aussi en promo) grâce à une offre de remboursement. D’autant que l’opérateur met en place une facilité de paiement qui vous permet d’étaler le prix sur 24 mois.

L’iPhone 13 à 1 euro (+16,25 € /mois)

Remplacé par l’iPhone 14, l’iPhone 13 reste un excellent smartphone haut de gamme. Avec l’avantage d’être moins onéreux que son petit frère. Pour le design, on est en terrain connu. Le châssis mise sur des bords droits en aluminium, les coins sont arrondis. Bref, vous êtes toujours face à un superbe appareil. Sa dalle Retina OLED de 6,1 pouces délivre une définition de 2 340 × 1 080 pixels. L’affichage est net, beau et fluide, aussi bien dans les applications qu’avec du contenu en streaming.

Un double capteur photo grand-angle et ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun se charge de capturer de superbes clichés. Et ce, quelle que soit la lumière de l’environnement. L’iPhone 13 est par ailleurs propulsé par la même puce que l’iPhone 14 à savoir… l’excellente A15 Bionic. Celle-ci assure des performances optimales au quotidien, vous laissant naviguer entre de multiples applis ou jouer à des jeux gourmands sans ralentissement.

Vendu habituellement 899 euros seul, l’iPhone 13 tombe à 1 euro (+ 16,25 €/mois pendant 24 mois) s’il est pris à crédit (TAEG fixe de 0 %) en complément d’un forfait 150 Go 5G chez SFR. Il faut cependant utiliser l’ODR de 80 euros pour obtenir ce prix.

Le Google Pixel 7 Pro à 99 euros (+ 8 €/mois)

Sous sa coque au design aussi élégant qu’atypique, le petit dernier de Google embarque la nouvelle puce Tensor G2 de Google. Une nouvelle puce moins énergivore et couplée à une large batterie de 5 000 mAh, ce SoC apporte au Pixel 7 Pro une autonomie de plus de 24 heures en utilisation normale.

La Tensor G2 est aussi gage d’une puissance de calcul accrue pour les traitements photo et vidéo notamment. Sur ce point, le Google Pixel 7 Pro est un véritable photophone haut de gamme. Il est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels adossé à un stabilisateur optique d’image.

Le tout est renforcé par une solide partie logicielle (linterface Pixel Experience) chargée d’améliorer la netteté de la prise de vue, surtout de nuit, et de faciliter la retouche photo. La qualité d’affichage est aussi au rendez-vous sur ce smartphone équipé qu’un écran Amoled QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Avec le forfait mobile 5G de 150 Go de l’opérateur, ce smartphone premium est proposé au prix initial de 99 euros (après ODR), suivi de 24 mensualités de 8 euros. Une offre particulièrement attractive lorsque l’on sait que le Pixel 7 Pro est vendu 899 euros nu.

Le Samsung Galaxy S22 et la Galaxy Watch 5 à 49 euros (+ 8 €/mois)

Le Samsung Galaxy S22 a été dévoilé en février dernier par la marque coréenne et reste encore aujourd’hui une référence sur le marché des smartphones haut de gamme. Ses performances, notamment en photo, lui ont d’ailleurs valu d’obtenir l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Propulsé par la puissante puce Exynos 2200 et par 8 Go de mémoire vive, le Galaxy S22 accueille en prime un appareil photo complet et polyvalent. Ce dernier comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, le tout étant capable de filmer en 8K. En termes d’affichage, le Galaxy S22 se montre tout aussi impressionnant avec son écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,1 pouces.

Autre élément phare de ce pack : la Galaxy Watch 5. Annoncée au mois d’août, cette montre connectée est l’une des plus avancées du marché. Elle permet de suivre de près sa santé avec une série de capteurs chargés de prendre la tension artérielle, de réaliser un ECG, de mesurer la fréquence cardiaque, le SpO2, la composition de votre corps (masse grasse, musculaire, osseuse) et même de vous apporter des conseils en matière de sommeil. C’est sans compter sur sa large autonomie d’environ 50 heures en usage classique.

SFR propose en ce moment le Galaxy S22 accompagné de la Galaxy Watch 5 pour un prix de 49 euros après ODR, suivi de 24 mensualités de 8 euros en marge du forfait 150 Go de SFR.

Le forfait 5G 150 Go de SFR : une offre à −30 % la première année

Proposé exceptionnellement au prix de 30 euros par mois au lieu de 45 euros, cette offre comprend :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM, l’Union européenne, la Suisse et Andorre ;

150 Go de data en France métropolitaine dont 100 Go utilisables depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

l’accès au réseau 5G de SFR.

Ce forfait nécessite un engagement minimal de 2 ans, soit le temps d’étaler le prix du téléphone.