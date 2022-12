Avec ce forfait mobile SFR, le Redmi Note 11 Pro n’a jamais été aussi peu cher

En ce moment, les smartphones Xiaomi sont à l’honneur chez SFR. L’opérateur propose de jolies réductions sur une large sélection d’appareils du constructeur, dont ceux de la gamme Redmi.

Si vous ou l’un de vos proches êtes à la recherche d’un smartphone Xiaomi pour Noël, c’est le bon moment. Pourquoi ? Parce qu’en ce moment, SFR vous propose de découvrir le meilleur de Xiaomi et de ses différentes gammes sur sa boutique en ligne.

De nombreux smartphones du constructeur sont disponibles à prix réduit, avec de nombreuses références qui peuvent descendre à 1 euro seulement si vous les accompagnez d’un forfait 50 Go 5G ou plus.

Note 11 Pro : la gamme Redmi à son meilleur

Avec le Note 11 Pro, Xiaomi nous propose sans doute le meilleur smartphone de la gamme Redmi. Noté 8/10 par la rédaction de Frandroid, il se démarque grâce à son design et la qualité de ses finitions. La présence d’un verre Corning Gorilla Glass 5 sur l’écran tout comme la certification IP53 lui confèrent une certaine résistance aux aléas de la vie. Et l’on appréciera grandement son revêtement arrière qui ne conserve pas les traces de doigts disgracieuses.

Sous le capot, le Snapdragon 695 assure l’essentiel pour un usage raisonné au quotidien (comprendre qu’il ne faut pas trop le pousser sur les jeux 3D gourmands). Mais c’est dans sa (grande) dalle OLED Full HD de 6,67 pouces que réside sans doute son meilleur atout. Son taux de rafraîchissement à 120 Hz, son bon taux de contraste et sa luminosité offrent une expérience fluide et confortable au quotidien. Rien à redire enfin côté autonomie grâce à l’association d’une batterie 5 000 mAh et la charge rapide 67 W.

Terminons enfin par un petit point sur la photo en abordant le triple capteur installé sur l’arrière de l’appareil. En sus d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, c’est un grand-angle de 108 mégapixels qui occupe la place centrale. Le tout couplé à un objectif ouvrant à f/1,9 qui permet de capter plus de lumière et donc, plus de détails à chaque cliché pris, notamment en basse lumière.

En l’associant au forfait 5G 50 Go de SFR, le Redmi Note 11 Pro voit son prix tomber à 49 euros grâce à une ODR de 50 euros, avec une mensualité de 5 euros sur 24 mois.

La gamme Redmi en promotion à partir de 1 euro

Le Redmi Note 11 Pro n’est pas le seul téléphone de la gamme actuellement en promotion chez SFR. En fouillant un peu, il est possible de découvrir d’autres références à prix mini avec le forfait 5G 50 Go de l’opérateur. C’est par exemple le cas du Redmi 10C, un smartphone aux performances honnêtes grâce à la présence d’un Snapdragon 680. Il dispose en outre d’une bonne autonomie avec sa batterie 5 000 mAh et sa charge rapide 18 W. Une belle dalle 6,71 pouces protégée par un verre Corning Gorilla complète le tableau. Il est actuellement proposé à 1 euro grâce à une ODR de 50 euros.

Autre smartphone bénéficiant de cette offre : le Redmi A1. Avec cet appareil, la simplicité est à l’ordre du jour : SoC MediaTek Helio A22, stockage de 32 Go, écran HD+ de 6,52 pouces et batterie 5 000 mAh sont à l’ordre du jour. Côté photo, c’est un capteur 8 mégapixels qui vous attend. Un appareil qui va à l’essentiel, pour tous ceux qui souhaitent un smartphone débarrassé de toutes fioritures.

Comment profiter des téléphones Redmi au meilleur prix ?

Afin de bénéficier de jolies réductions sur les smartphones Xiaomi, et plus précisément sur les modèles issus de la gamme Redmi, rien de bien compliqué. SFR a décidé de faire descendre la facture sur la plupart des appareils du constructeur si vous décidez de les associer à son forfait 5G 50 Go (ou plus).

Le forfait 5G 50 Go en bref :

Internet mobile : en souscrivant à cette offre, vous bénéficiez de 50 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine. Une enveloppe de 50 Go peut aussi être utilisée depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

en souscrivant à cette offre, vous bénéficiez de 50 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine. Une enveloppe de 50 Go peut aussi être utilisée depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ; Appels : en France comme à l’étranger, vous bénéficiez des appels vers les fixes et les mobiles :

en France comme à l’étranger, vous bénéficiez des appels vers les fixes et les mobiles : SMS et MMS : vous bénéficiez de SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

vous bénéficiez de SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ; Avantages : en cas de panne, casse, vol ou perte, un smartphone vous est prêté gratuitement, et rapidement. Profitez aussi de 1 Go d’internet mobile offert, à partager sur tous vos écrans.

Proposé avec un engagement de 24 mois, ce forfait est facturé 24 euros par mois la première année avant de reprendre son tarif initial, soit 31 euros par mois l’année suivante. Une ristourne mensuelle de 5 euros attend les abonnés box SFR, faisant descendre la facture à 19 euros par mois la première année et 26 euros la seconde.