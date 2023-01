À moins de 10 euros, ce forfait mobile est bien plus intéressant que les forfaits des gros opérateurs

En renouvelant son offre flexible Oxygène à moins de 10 euros, Prixtel démontre qu’en 2023 il est possible de bénéficier d’un forfait mobile intelligent et encore économique. Vous ne payez que ce que vous consommez en data, tout en faisant un geste pour la planète.

On ne change pas une équipe qui gagne. En 2023 encore, Prixtel continue de proposer des forfaits mobiles flexibles parmi les plus abordables du marché. L’opérateur va même plus loin avec son offre limitée Oxygène qui assure en plus une neutralité carbone.

Ce forfait sans engagement garantit ainsi l’accès à 50 Go de data 4G/4G+ tous les mois pour 9,99 euros. Une enveloppe data généreuse qui, pour quelques euros supplémentaires, peut grimper jusqu’à 130 Go d’un mois sur l’autre. Mieux, opter pour ce forfait vous permet de participer à l’initiative de Prixtel pour préserver l’environnement et réduire les émissions de CO2.

Comment fonctionne le forfait Oxygène de Prixtel ?

Un forfait intelligent est une offre mobile qui va à l’essentiel, sans noyer l’utilisateur sous une myriade d’options dont il n’a pas forcément l’utilité.

Le forfait Oxygène vous donne ainsi droit mensuellement à 50 Go de data 4G/4G+ dont 25 Go peuvent être utilisés en Europe ou dans les DOM. Une enveloppe bien supérieure à l’usage moyen des Français qui se situe aux alentours de 14 Go par mois. Vous pourrez donc consommer de nombreuses vidéos en streaming sans épuiser votre forfait.

Vous profitez également des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Union européenne ou les DOM. Les utilisateurs d’iPhone peuvent même profiter de la messagerie vocale visuelle (pour écouter les messages directement depuis l’application téléphone) sur leurs appareils. Enfin, pour préserver vos économies, le forfait de Prixtel peut bloquer les numéros surtaxés.

Le juste prix à tout moment

Limiter les fonctionnalités à l’essentiel permet à Prixtel de proposer un forfait avec un excellent rapport qualité-prix. En effet, l’offre Oxygène est parmi les plus abordables du marché puisqu’elle est facturée 9,99 euros par mois. Un prix bien plus bas que la grande majorité des autres opérateurs, qui affichent actuellement un prix approchant les 16 euros. Surtout, le forfait mobile Oxygène est un forfait sans engagement.

Mieux, le forfait Oxygène est flexible. Il se peut que vous ayez besoin de partager votre connexion, en cas de panne de votre box Internet par exemple, et donc de plus de données 4G. Prixtel vous permet, contre quelques euros supplémentaires, d’augmenter la taille de votre enveloppe data jusqu’à 130 Go. Trois paliers tarifaires sont ainsi disponibles :

50 Go de données pour 9,99 euros par mois ;

de 50 à 90 Go de données pour 12,99 euros par mois ;

de 90 à 130 Go de données pour 15,99 euros par mois.

Bien entendu, si vous utilisez moins de data mobile le mois suivant, Prixtel vous fait redescendre au premier palier. Vous êtes ainsi assurés de ne payer que ce que vous consommez.

Un forfait qui mise sur la neutralité carbone

Contrairement aux autres acteurs du marché, Prixtel ne se contente pas de créer un énième forfait mobile à bas prix : son offre Oxygène s’inscrit également dans une initiative environnementale prise par l’opérateur.

Prixtel s’engage à compenser les émissions carbone émises par la gestion de ses forfaits et par son activité. C’est pourquoi l’entreprise s’applique depuis quelques années à replanter des arbres sur le territoire français. En 2022, c’est une nouvelle forêt de 35 000 arbres qui a été créée dans la région Centre.

Opter pour l’offre en série limitée Oxygène vous permet donc de bénéficier d’un forfait efficace, abordable et de participer à la sauvegarde de l’environnement.