Samsung Galaxy S23 : pourquoi le précommander chez cet opérateur est une bonne idée

Puissants et très bien dotés en photo, les nouveaux Galaxy S23 vous semblent inaccessibles ? En les associant à un forfait 5G de 200 Go, Bouygues Telecom fait tomber le prix de ces tout nouveaux smartphones premium de plus de 40 %.

Samsung est l’un des leaders du marché en téléphonie, et c’est encore plus vrai en 2022. En ce début d’année, la marque sud-coréenne s’impose une nouvelle fois avec trois modèles haut de gamme : les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, qui viennent tout juste d’être officialisés.

Ces trois références rassemblent tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone premium, à savoir puissance, qualité photo et bonne autonomie. Lancés à partir de 959 euros, ils sont jusqu’au 16 février, en promotion chez Bouyuges Telecom à l’occasion de leur lancement, le tout accompagné d’un intéressant forfait 5G de 200 Go :

Le Samsung Galaxy S23 est à partir de 13 euros par mois pendant 36 mois (soit -51 % sur son prix normal) ;

Le Galaxy S23+ est à partir de 19 euros par mois pendant 36 mois (soit -44 %) ;

Le Galaxy S23 Ultra est à partir de 23 euros par mois pendant 36 mois (soit -40 %) ;

Samsung Galaxy S23 : petit, mais puissant

Si le Galaxy S23 est le modèle le plus abordable de la série, il ne manque pourtant pas d’atouts sous sa coque. Compact avec son écran AMOLED FHD+ 120 Hz de seulement 6,1 pouces, ce smartphone partage certaines caractéristiques avec le Galaxy S23 Ultra. La puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en fait partie.

Épaulé sur cette version par 8 Go de mémoire vive, c’est actuellement le SoC le plus performant du marché. C’est également l’un des mieux optimisés côté consommation de batterie puisqu’il permet, selon Samsung, de tenir environ 22 heures en utilisation standard.

Si le Snapdragon 8 Gen 2 offre des performances de navigation parmi les meilleures actuellement disponibles, il est aussi extrêmement performant sur la photographie et notamment le traitement de l’image. Des performances épaulées par un triple module efficace comprenant :

un capteur principal de 50 mégapixels adossé à un stabilisateur optique d’image ;

adossé à un stabilisateur optique d’image ; un téléobjectif de 10 mégapixels équipé d’un zoom optique x3 ;

équipé d’un zoom optique x3 ; un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Lancé par Samsung au prix de 959 euros, le Galaxy S23 est disponible chez Bouygues Telecom à partir de seulement 13 euros par mois pendant 36 mois (après un premier versement de 1 euro), pour toute souscription conjointe au forfait mobile 5G 200 Go de l’opérateur.

Samsung Galaxy S23+ : le champion de l’autonomie

Le Galaxy S23+ partage avec la version standard un certain nombre de caractéristiques, dont la puce Snapdragon 8 Gen 2, les 8 Go de mémoire vive et l’appareil photo. Pour le reste, le Galaxy S23+ va plus loin que le modèle de base et profite notamment d’un large écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,6 pouces.

Si ce smartphone est plus grand, il accueille aussi une plus grosse batterie, de 4700 mAh contre 3900 mAh sur le Galaxy S23, et surpasse même l’Ultra en matière d’autonomie. Celle-ci est estimée par la marque coréenne à environ 27 heures pour une utilisation normale. Avec en prime une capacité de stockage élargie à 512 Go, le Galaxy S23+ est actuellement parmi les mieux équipés du marché.

Pour autant, il n’est pas utile de se ruiner pour se l’offrir. Bouygues Telecom vous propose ce smartphone haut de gamme à partir de 19 euros par mois seulement, pendant 36 mois (là encore après un premier versement de 1 euro). Un prix qui revient sur l’ensemble de la période à 685 euros au lieu de 1219 euros. Pour accéder à ce tarif, il vous suffit de vous abonner à son forfait mobile 5G 200 Go.

Galaxy S23 Ultra : le plus puissant photophone du marché

Le Galaxy S23 Ultra est probablement la pépite de cette nouvelle gamme. C’est en effet l’un des smartphones les plus avancés du marché puisqu’il rassemble toutes les meilleures technologies du moment, notamment en photographie.

Avec un remarquable capteur principal de 200 mégapixels, l’Isocell HP2 conçu par Samsung lui-même, associé en prime à un stabilisateur optique d’image, le Galaxy S23 Ultra s’annonce prometteur sur le plan de la photo et de la vidéo. Surtout qu’en complément de l’objectif ultra grand-angle (de 12 mégapixels) et du téléobjectif (de 10 mégapixels) présents sur les deux autres Galaxy S23, le modèle Ultra accueille un capteur supplémentaire de 10 mégapixels avec un objectif périscope zoomant à x10.

En termes de performance, il est aussi alimenté par une Snapdragon 8 Gen 2, mais bénéficie d’une configuration allant jusqu’à 12 Go de RAM, soit bien plus que les deux autres modèles. À ces atouts s’ajoute un écran AMOLED 120 Hz de 6,8 pouces avec une définition QHD+.

Et si habituellement l’excellence coûte (très) cher, Bouygues Telecom propose le nouveau Galaxy S23 Ultra à partir de 23 euros par mois pendant 36 mois (après un premier versement de 19,90 euros), sous réserve de souscrire à son forfait mobile 5G de 200 Go. Au final, ce smartphone premium revient donc à 847,90 euros au lieu de 1419 euros.

Un forfait à la hauteur des Galaxy S23

Pour accompagner les nouveaux Samsung Galaxy S23, Bouygues Telecom propose un gros forfait 5G de 200 Go à 26,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois). Pour les clients Bbox, ce tarif est réduit de 5 euros par mois.

Complet et parmi les plus compétitifs du marché, ce généreux forfait mobile comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

un engagement de 24 mois.

Avec sa connectivité 5G et sa large enveloppe de données mobiles de 200 Go, cette offre vous permet de profiter pleinement de votre nouveau Galaxy S23 et de montrer tous vos talents de photographe et de réalisateur sur les réseaux sociaux.