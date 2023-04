Forfait mobile : et si vous arrêtiez de vous ruiner avec une offre inadaptée à vos besoins ?

Un forfait mobile qui s’adapte à vos besoins, propose une grosse enveloppe de data et fait en plus du bien à votre porte-monnaie : voilà ce que vous propose Prixtel avec son forfait Le grand.

Ce sont désormais chez les MVNO que l’on trouve les meilleures offres mobiles du marché. La preuve avec Prixtel, cet opérateur virtuel connu pour proposer des forfaits ajustables parmi les plus intéressants du marché. Cette semaine par exemple, il propose son forfait 100 Go à 9,99 euros par mois.

Le grand : un forfait mobile abordable qui se plie à vos besoins

Avec Le grand, Prixtel propose un forfait mobile pour le moins équilibré qui se démarque grâce à un excellent rapport qualité prix. Proposé à moins de 10 euros, il inclut une enveloppe de data de 100 Go en 4G/4G+ sur le réseau SFR, ce qui est loin d’être anodin.

Les appels, SMS et MMS sont, de leur côté, disponibles en illimité lorsque vous vous trouvez sur territoire français métropolitain. Si vous décidez d’aller faire un tour dans les DOM ou dans l’UE, vous disposerez aussi des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones ou vers la France. Une enveloppe de 15 Go est aussi mise à votre disposition pour que vous puissiez vous balader sur internet.

La grande spécialité de Prixtel demeure la flexibilité de ses forfaits. L’opérateur propose, pour chacune de ses offres, trois paliers qui permettent, lorsque le besoin s’en fait sentir, de bénéficier d’un surplus de data. Dans le cas du forfait Le grand, vous pouvez bénéficier :

d’une enveloppe de base de 100 Go pour 9,99 euros par mois ;

de la possibilité de profiter de 130 Go pour 12,99 euros par mois ;

d’une enveloppe maximale de 160 Go pour 15,99 euros par mois.

Il s’agit toutefois d’une augmentation temporaire, qui ne s’active que si vous dépassez le seuil de l’offre de base (100 Go en un mois dans le cas présent). Cela signifie en clair que, même si vous changez de palier un mois donné, vous retournerez à l’offre initiale le mois suivant. Vos dépenses, ainsi que votre consommation, sont donc maîtrisées.

Quels sont les autres forfaits proposés par Prixtel ?

Si vous êtes à la recherche d’un forfait simple, efficace et peu onéreux pour éviter de vous ruiner chaque mois, le forfait Oxygène de Prixtel est parfait pour vous. Il propose des prestations qui vont à l’essentiel :

appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

appels, SMS et MMS illimités dans l’UE et les DOM, vers ces zones ou vers la France ;

transfert d’appel vers la messagerie ;

20 à 60 Go de data sur le réseau SFR, dont 15 Go utilisables dans l’UE ou les DOM.

Le forfait Oxygène, dans sa version de base, est proposé à 6,99 euros par mois avec une enveloppe de 20 Go. Il est toutefois possible de pousser l’enveloppe de data à 40 Go pour 8,99 euros, ou 60 Go pour 10,99 euros.

Le géant, comme son nom le laisse entendre, se destine aux plus gros consommateurs de data puisqu’il inclut une enveloppe de base de 150 Go, et la possibilité de l’étendre jusqu’à 210 Go en cas de besoin. Pour le reste, il intègre des prestations assez semblables à celles du forfait Le grand, à savoir chaque mois :

appels, SMS et MMS illimités ;

appels illimités vers les fixes dans l’UE et les DOM, ainsi que vers les fixes et mobiles d’Amérique du Nord ;

appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers la France métropolitaine ;

transfert d’appels vers la messagerie ;

150 à 210 Go de data sur le réseau SFR, dont 25 utilisables dans l’UE ou les DOM.

Il dispose néanmoins d’un dernier avantage loin d’être négligeable, sous la forme d’une option 5G gratuite, parfaite pour accommoder les smartphones les plus récents et profiter pleinement des débits offerts par cette nouvelle norme.

Le forfait Le géant est actuellement proposé à partir de 15,99 euros par mois pour une enveloppe de data de 150 Go. Une enveloppe qui pourra être augmentée à 180 Go pour 18,99 euros, ou 210 Go pour 21,99 euros.

Comment souscrire aux forfaits Prixtel ?

Prixtel étant un opérateur mobile entièrement dématérialisé (comprenez par là qu’il ne possède pas de boutiques physiques), le processus d’inscription est extrêmement simple : toutes les démarches s’effectuent en ligne. Afin de souscrire au forfait de votre choix, comme Le grand par exemple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur et d’y suivre les étapes indiquées.

Sachez aussi que Prixtel vous facilite la tâche en résiliant votre ancien forfait à votre place si vous décidez de conserver votre numéro de téléphone. Il vous suffit alors de fournir votre code RIO, que vous pouvez obtenir par SMS en composant le 3179 depuis votre mobile. Côté frais, seuls 10 euros vous seront demandés à la commande, afin d’activer votre nouvelle carte SIM ou eSIM.