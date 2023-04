Connaissez-vous Syma, cet opérateur qui propose de gros forfaits à partir de 6,99 €/mois ?

Syma est un opérateur mobile méconnu. C’est pourtant l’un des rares opérateurs à encore proposer des forfaits de 30 et 100 Go sous la barre des 7 et 10 euros. Avec un SAV supérieur à ce que propose la concurrence.

Connaissez-vous l’opérateur Syma ? C’est une marque qui existe depuis maintenant près de 20 ans en France. Elle a été précurseure dans le domaine des cartes téléphoniques à gratter au début des années 2000 avant de proposer des forfaits mobiles plus classiques au début des années 2010.

Si la marque a beaucoup changé depuis sa création, elle a conservé une constante : le prix plancher de ses forfaits, systématiquement plus bas que la concurrence. Son plus grand tour de force a été de réussir à tirer son épingle du jeu au début des années 2010, avec le renforcement de la concurrence sur le marché des forfaits téléphoniques.

Des prix bas associés à des forfaits généreux, c’est encore ce que pratique Syma aujourd’hui avec deux offres à moins de 10 euros :

le 6, à 6,99 euros par mois (sans engagement), un forfait avec 30 Go de data en 4G ;

le 9, à 9,99 euros par mois (sans engagement), un forfait avec 100 Go de data en 4G.

Deux forfaits mobiles sans engagement à moins de 10 euros dont le prix n’augmente pas passé 6 ou 12 mois d’abonnement.

Forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois de Syma : que proposent-ils ?

Syma est l’un des derniers opérateurs à ne pas répercuter l’inflation sur le prix de ses forfaits. Malgré leurs tarifs sous la barre des 10 euros, Le 6 et Le 9 conservent toutes les caractéristiques d’un bon forfait mobile de 2023. Ces deux forfaits proposent ainsi :

les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

les appels illimités vers la France métropolitaine, les pays européens, les DOM, mais aussi vers 90 pays internationaux ;

des options pour appeler (sur fixe ou mobile) les pays (notamment africains) francophones.

La seule différence entre les deux forfaits provient de leur prix et de leur quantité de données :

le 6 est à 6,99 euros par mois (sans engagement), avec 30 Go de data en 4G (dont 7 Go en itinérance en Europe) ;

le 9 est à 9,99 euros par mois (sans engagement) avec 100 Go de data en 4G (dont 10 Go en itinérance en Europe).

Ces tarifs sont sans conteste le plus gros argument de Syma. Le 6, avec 30 Go de data est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment et Le 9 reste sous la barre des 10 euros malgré son enveloppe de 100 Go de data. Les principaux opérateurs sont généralement aux alentours de 15, voire 20 euros par mois pour 100 Go de data.

Quelle qualité de service pour l’opérateur mobile Syma ?

Syma est un MVNO, un opérateur de réseau virtuel mobile. Cela signifie qu’il s’appuie sur le réseau d’un des quatre grands opérateurs téléphoniques français pour les appels, les SMS et la connexion à internet. Dans le cas de Syma, c’est sur le réseau de SFR que l’opérateur virtuel s’appuie. C’est un gage de qualité.

Le réseau de SFR couvre aujourd’hui 95 % du territoire français et 99 % de la population. C’est la certitude de ne jamais manquer de réseau et de bénéficier de la qualité du service de SFR.

L’un des rares opérateurs à proposer un SAV téléphonique (gratuit !)

Chez les opérateurs mobiles à bas prix, le SAV se réduit souvent à un unique chat en ligne. Syma propose également un chat en ligne, mais dispose surtout d’un véritable service client téléphonique. Celui-ci est disponible depuis la France, mais aussi depuis l’étranger. Encore mieux : l’appel au SAV est gratuit.

Ce SAV est disponible tous les jours de la semaine, de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi et de 10 heures à 18 heures le week-end. Une authentique exception en 2023 et un argument pour ceux qui ont besoin d’avoir un véritable humain en cas d’assistance.

Enfin, pour la gestion au quotidien de son forfait, Syma dispose naturellement d’une application mobile. Disponible sur le Google Play Store et sur l’App Store, elle permet de gérer sa consommation de données mobiles, de souscrire des options ou encore de changer de forfait pour passer sur une offre avec plus ou moins de data.

Comment souscrire à un forfait mobile de Syma ?

Pour souscrire aux forfaits de Syma, il suffit de se rendre sur cette page et de cliquer sur le bouton souscrire. Le site web va vous demander si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone.

Pour le conserver, il est nécessaire de posséder son numéro RIO. Celui-ci s’obtient en appelant 3179. L’appel est gratuit et vous recevrez en quelques secondes un SMS avec le fameux code. Ensuite, c’est Syma qui prend en charge la résiliation de votre ancien forfait mobile. Le passage d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services.