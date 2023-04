Acheter un smartphone avec un forfait mobile : bon plan ou pas ?

Les opérateurs mobiles proposent tout le temps des offres avec des smartphones à 1 euro, en souscrivant à un forfait mobile, le plus souvent durant deux ans. Mais est-ce réellement un bon plan et est-ce vraiment rentable ? Arnaud a enquêté pour vous.

Parfois dans nos colonnes bons plans, que ce soit sur des smartphones ou des forfaits mobiles, se glissent des offres des opérateurs pour vendre à la fois des smartphones et des forfaits. Il leur arrive de proposer le dernier-né de chez Samsung à 1 euro symbolique, en échange d’un engagement sur deux ans chez eux.

Bien sûr, le forfait est plus cher que les autres, mais cela peut permettre de lisser l’achat de son smartphone. Pour autant, ces offres sont-elles réellement intéressantes ? Arnaud a enquêté et voici ce qu’il a trouvé pour vous.

En bonus, vous aurez droit à un outil bien pratique pour savoir s’il vaut mieux acheter un smartphone seul ou via une offre d’un opérateur !

Notre vidéo

Un smartphone avec un forfait mobile : faites attention aux offres

Les offres des opérateurs mettent en avant la possibilité d’acquérir un iPhone pour un euro seulement par exemple. Mais, derrière, cela vous engage souvent sur une période de deux ans. Deux ans durant lesquels tous les mois, vous devrez verser des dizaines d’euros pour un forfait mobile, mais aussi pour payer le smartphone. C’est ce qui permet aux opérateurs d’être rentables.

Bon plan ou pas ? En réalité, « il n’y a pas de science exacte » nous explique Arnaud. Prendre un smartphone sur une boutique en ligne et son forfait chez un opérateur, ce n’est pas forcément moins cher, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Pour savoir si l’offre que vous avez vu à un arrêt de bus ou à la télévision est intéressante, vous pouvez la comparer à une situation dans laquelle vous prendriez le même modèle ainsi qu’un forfait mobile comparable (en appels, data, etc.).

Dans la vidéo, Arnaud y fait toute une démonstration avec le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Dans le premier cas, l’offre n’est pas du tout intéressante, puisqu’elle fait perdre plusieurs centaines d’euros. Dans le second, c’est rentable : l’offre testée permet de gagner 86 euros sur les deux ans. En règle générale, les forfaits avec smartphones sont plus rentables sur des modèles haut de gamme.

Alors attention : il ne s’agit ici que des prix publics conseillés de ces modèles. Comme nous le relayons quotidiennement, il existe des promotions sur les smartphones, ce qui permet de les obtenir à un prix plus attractif ; et pareil pour les forfaits mobiles. Aussi, la plupart du temps, les forfaits proposés autorisent à utiliser des dizaines, voire des centaines de gigaoctets de données. Si cela permet de ne plus se prendre la tête avec ça, ce n’est pas forcément nécessaire d’avoir un tel forfait : il existe plein de forfaits à moins de 10 euros. D’ailleurs, la plupart d’entre vous paie moins de 15 euros par mois pour ce service.

Enfin, certains opérateurs peuvent ajouter des assurances, une carte SIM, etc. ce qui peut faire monter la facture finale. D’un autre côté, ces offres permettent d’étaler les dépenses : en période d’inflation et de crise économique, cela permet au moins de ne pas avoir à sortir une grosse somme d’un coup (ou au moins de la réduire).

Notre outil de comparateur de prix pour savoir si une offre vaut le coup

L’équipe vidéo de Frandroid a mis en place son « Douillomètre » : il s’agit d’un outil de comparaison disponible sur Google Sheets. Vous pouvez l’ajouter à votre espace Google Drive pour l’utiliser. Une fois cela fait, vous n’avez qu’à entrer les prix dans les cases indiquées. Cela permet de savoir si acheter son smartphone avec un opérateur est plus rentable ou non. Pour savoir comment l’utiliser, foncez voir notre vidéo !

Notre comparateur de prix

Voici les informations dont vous aurez besoin :

Avec opérateur : Prix du forfait par mois les 12 premiers mois. Prix du forfait par mois les 12 mois suivant. Coût du téléphone. Coût mensuel de l’étalement de paiement du téléphone. Nombre de mois pour l’étalement de paiement.

Sans opérateur : Coût du téléphone nu. Prix du forfait nu par mois.



Nous vous invitons à tester les offres que vous voyez défiler, pour savoir si elles sont intéressantes ou non.

Comment résilier un contrat avec son opérateur mobile ?

À la fin de votre engagement, pensez à résilier votre forfait ou à en prendre un moins cher, afin de ne plus le payer aussi cher que durant la période de contrat. Grâce à la portabilité, il est facile de transférer son numéro de téléphone d’une SIM à l’autre. Dans le meilleur des cas, l’eSIM permet tout simplement de se passer de la portabilité.

Si les opérateurs vous engagent pour 24 mois généralement, cela ne veut pas dire que vous êtes bloqués chez eux durant cette période. Grâce à la loi Chatel, vous pouvez résilier de façon anticipée votre contrat. Dans le cas d’une raison personnelle (motif que vous pouvez utiliser si vous avez trouvé un abonnement plus intéressant) et pour un engagement de 24 mois, des frais de dossier d’environ 50 euros s’appliquent (ils sont mentionnés dans le contrat).

En plus de cela, des frais de rupture s’ajoutent : vous devrez régler les douze premiers mois d’abonnement si ce n’est pas déjà fait, ainsi que 25 % par mois pour le reste de la durée du contrat prévu. Cela peut demander d’envoyer des courriers avec accusés de réception : des étapes qui rendent difficile la rupture du contrat pour éviter que souscrire à ces offres, puis résilier soit trop rentable pour les consommateurs.

