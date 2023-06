C’est le meilleur moment pour s’offrir le Samsung Galaxy S23

Pour l’arrivée de l’été, Bouygues Telecom rend le Samsung Galaxy S23 plus abordable que jamais. Le tout avec un forfait généreux en données mobiles. Une offre alléchante à durée déterminée qui prendra fin le 25 juin.

Vous avez besoin d’un nouveau smartphone ? Mais, avec l’arrivée des grandes vacances, vos finances sont à sec ? N’en dites pas plus, Bouygues Telecom a pensé à vous. L’opérateur propose le tout dernier Samsung Galaxy S23 à 1 euro (+ 11,91 euros par mois pendant 24 mois) et il l’accompagne d’un gros forfait mobile Avantages Smartphone 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois (ou 26,99 euros par mois si vous êtes déjà client Bbox), le tout jusqu’au 25 juin.

Le Samsung Galaxy S23 : petit, mais puissant

Que ceux qui se lamentent de la taille imposante des smartphones lisent la suite : le Samsung Galaxy S23 ne fait « que » 6,1 pouces, une diagonale d’écran largement inférieure à la moyenne qui tourne généralement autour de 6,7 pouces pour des produits orientés milieu/haut de gamme.

Car sous son format contenu, se cache un smartphone aux capacités impressionnantes. Sur le logiciel One UI d’abord qui, dans sa version 5.1, offre la présence des modes, inspirés par les smartphones d’Apple. Il en existe cinq par défaut (travail, conduite, sommeil, exercice et détente), mais il est possible d’en ajouter des personnalisés.

Les modes intègrent un nombre de critères définis par l’utilisateur (activations ou désactivations de fonctions comme les notifications, ou le lancement d’une app), et permettent d’adapter l’utilisation du smartphone à certaines situations déterminées. Une option que l’on ne trouve que sur les smartphones Samsung tournants sous One UI 5.1 dont le Galaxy S23 fait partie.

Autre force du Samsung Galaxy S23 : il profite de quatre ans de mises à jour majeures et cinq de sécurité, soit un an de plus que la concurrence. De quoi garder votre smartphone flambant neuf et à jour pendant longtemps.

Côté photo, la présence de trois capteurs arrière permet de s’adapter à quasi toutes les situations de prise de vue sans broncher. Le module principal de 50 mégapixels se complète d’un module ultra-grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels. De quoi immortaliser comme un professionnel vos prochaines vacances.

Le Samsung Galaxy S23 est par ailleurs équipé du meilleur en termes de réseau et connectivité avec notamment la présence du Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, et évidemment de la 5G.

Un forfait mobile 5G abordable et généreux en données

Ça tombe bien, car le Samsung Galaxy S23 est actuellement disponible chez Bouygues Telecom avec un très bon forfait mobile 5G Avantages Smartphone de 200 Go. Pour 31,99 par mois pendant 12 mois (ou 26,99 pour les clients Bbox), il offre :

appels, SMS/MMS illimités en France ;

appels illimités vers les fixes de 120 destinations et vers les mobiles des États-Unis, Canada, Chine ;

appels illimités vers Europe/DOM, Suisse, USA, Canada, Chine ;

SMS illimités vers Europe/DOM, Suisse, USA, Canada, Chine ;

50 Go de datas depuis Europe, DOM

appels illimités depuis Europe, DOM, Suisse, USA et Canada ;

SMS Illimités depuis Europe, DOM, Suisse, USA et Canada.

Au-delà des options de communication, ce forfait vous permet d’accéder à plusieurs services Bouygues Telecom exclusifs comme le prêt gratuit d’un téléphone en cas de panne ou de casse, des smartphones accessibles à prix réduit et le renouvellement de votre smartphone à prix préférentiel.

Comment profiter de l’offre de Bouygues Telecom ?

Si cette offre vous a séduit, il vous suffit d’y souscrire en ligne en quelques clics en cochant l’option « financement smartphone » pour que le Galaxy S23 vous revienne à un euro après remboursement. La livraison de votre nouvelle carte SIM est gratuite et vous pourrez sans aucun problème conserver votre ancien numéro en communiquant le RIO à votre nouvel opérateur. Attention, l’offre de remboursement est à durée limitée et se termine le 25 juin 2023.