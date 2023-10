Avec ce forfait mobile 100 Go, vos futures factures ne vous feront plus peur

En pleine période d’inflation, la moindre mensualité peut donner des sueurs froides. Il existe cependant un moyen de réduire au moins l’une de ces factures : le forfait 100 Go de Syma.

En octobre, la seule chose qui doit vous faire peur est la soirée d’Halloween, et non pas la réception de votre facture mobile. C’est en tout cas ce que permet Syma. L’opérateur propose l’un des forfaits les plus accessibles et généreux du marché : « Le neuf ».

Pour seulement 9,99 euros par mois, d’où son nom, « Le neuf » permet de profiter de 100 Go de données mobiles. Une enveloppe plus que suffisante pour la plupart des usages.

Grosse enveloppe 4G, 5G en option, appels illimités, tout y est

Avec un prix aussi bas, on pourrait s’attendre au strict minimum de la part de Syma. Pourtant, le MVNO ne lésine pas sur les services, notamment au niveau de l’enveloppe de données. Chaque mois, ce ne sont pas moins de 100 Go qui sont mis à disposition de l’abonné. Une grosse quantité de données 4G/5G qui permet bien entendu de naviguer tranquillement sur le web, mais aussi de regarder jusqu’à 155 heures de contenus en streaming. Il est même possible de compenser une panne Internet en partageant sa connexion sans pour autant se retrouver à court de données le 10 du mois.

D’autant que Syma s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G/5G du pays : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française et garantit un débit maximal de 500 Mbit/s. Il est d’ailleurs possible de bénéficier de la 5G, grâce à une option facturée seulement 3 euros par mois par l’opérateur.

Pas de concessions non plus au niveau des services de communication. « Le neuf » permet d’appeler et d’envoyer des SMS et MMS de manière illimitée, et ce depuis la France, les DOM et l’Union européenne.

Enfin, lors de leurs déplacements au sein de l’Europe, les abonnés peuvent jouir de 10 Go de donnée en itinérance.

Un forfait moins cher qu’un fast-food

Pour se démarquer de la concurrence, Syma maintient des prix bas sur ses forfaits sans en réduire la qualité des services. Preuve en est avec « Le neuf » qui affiche une mensualité calée à 9,99 euros. Un prix tellement bas qu’il est désormais plus cher d’aller déjeuner dans un fast-food que souscrire à un forfait mobile.

Surtout, ce forfait est sans engagement. L’usager est donc libre de gérer son abonnement comme il l’entend.

Des forfaits pour tous les goûts

Au cas où « Le neuf » n’est pas le forfait le plus adapté à vos besoins, Syma propose trois autres forfaits : « Le six », « Le douze » et « Le dix-neuf ».

« Le six » se veut le forfait le plus abordable du catalogue de Syma. Avec un prix fixé à 6,99 euros mensuels, il permet l’usage de 30 Go de data. Une petite enveloppe qui reste largement au-dessus de la consommation moyenne de données mobiles en France.

« Le douze » se montre plus généreux que « Le neuf » avec une quantité de données culminant à 150 Go. Surtout, il est le premier forfait de la série de Syma à être compatible nativement avec la 5G. Les abonnés bénéficient donc d’un meilleur débit. Sans oublier une enveloppe en itinérance de 13 Go. Une offre facturée 12,99 euros par mois.

Ceci dit, c’est avec « Le dix-neuf » que Syma cherche à faire de l’ombre aux forfaits mobile très haut de gamme. L’opérateur assure l’accès à une enveloppe data de 250 Go, dont 25 Go sont utilisables en itinérance. Le tout, bien entendu, en s’appuyant sur le réseau 5G de SFR. Il comprend aussi tous les avantages des autres forfaits de Syma, pour un prix accessible, puisque calé à 19,99 euros par mois.

Une souscription facilitée

En France, changer de forfait mobile n’est plus une corvée. Il suffit de se rendre sur le site de Syma pour souscrire simplement au forfait de son choix. Une fois l’opération effectuée, le MVNO s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de transfert de ligne si vous décidez de partager votre identifiant RIO. Vous pouvez l’obtenir en composant le 31 79.

Ce dernier permet également de conserver son ancien numéro de téléphone. Et comme toujours, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.