Ce forfait mobile 5G super généreux de 210 Go n’est qu’à 7,99 €/mois (oui, vous avez bien lu !)

Lebara propose une sacrée réduction en ce moment sur un forfait généreux en données mobiles : vous profitez de 210 Go en 5G sur le réseau SFR pour seulement 7,99 euros par mois, le tout sans engagement.

Source : Lebara

Lebara est ce qu’on appelle un MVNO, c’est-à-dire un opérateur virtuel qui propose des forfaits mobile à prix ultra-réduits pour séduire un maximum de nouveaux utilisateurs. En passant par le réseau SFR, Lebara s’assure une couverture quasi complète du territoire français avec en plus une offre 210 Go en 5G à moins de 8 euros par mois qui ne laisse clairement pas indifférent.

Pourquoi Lebara se démarque des autres ?

Carte SIM + livraison offerte

Sans engagement avec renouvellement automatique tous les 30 jours

Vous profitez de la qualité du réseau SFR

En ce moment, Lebara propose tout simplement l’un des meilleurs rapports Go/prix. 210 Go de données mobiles en 5G avec appels et SMS illimités pour seulement 7,99 euros par mois, ça fait rêver.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Lebara Forfait Mobile 5G Lebara

210 Go 7.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Forfait Mobile Lebara

300 Go 14.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Tous les forfaits 5G

Lebara/SFR, des données à ne plus savoir qu’en faire

Ce n’est pas encore Noël, pourtant Lebara a la hotte pleine de forfaits 5G qui n’attendent que des grands enfants sages pour fonctionner. Mais avant toute chose, des présentations s’imposent parce que tout le monde ne connait pas forcément Lebara.

Il s’agit d’un MVNO (Mobile Virtual Network Operators), c’est-à-dire qu’il ne dispose pas de ses propres antennes, mais utilise celles des grands groupes pour proposer ses forfaits, souvent moins chers. Lebara utilisait Orange et est maintenant chez SFR pour proposer une offre exclusive aux nouveaux clients.

Vous avez donc 210 Go de données mobiles à utiliser tous les mois, pour 7,99 euros par mois, sans engagement (il y a un renouvellement tacite tous les 30 jours), avec appels et SMS illimités vers la France, ainsi qu’une enveloppe de 5,5 Go en itinérance depuis l’Union européenne et les DOM.

Un réseau qui n’est en rien bridé

Ne pensez pas que parce qu’il s’agit d’un MVNO, vous allez avoir un service de moins bonne qualité qu’ailleurs. Vous aurez exactement la même puissance qu’un utilisateur SFR lambda sur votre mobile.

Par contre, ce qu’il faut savoir, c’est que pour pouvoir proposer un prix aussi attractif, Lebara a fait une petite concession. Si vous avez bien lu un peu plus haut, vous avez noté que nous avons parlé d’appels et de SMS illimités. Pas de MMS, car ils ne sont pas inclus dans l’offre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’aujourd’hui, des applications comme Whatsapp, Messenger, iMessage ou Google Messages pour ne citer qu’eux proposent des alternatives gratuites. Et quand c’est gratuit, c’est mieux que pas cher.

En plus de ça, la carte SIM et sa livraison sont gratuites, vous n’avez pas de contrat ou de RIB à fournir, le hors forfait est impossible puisque les numéros spéciaux sont bloqués… Bref, sauf si le coup des MMS vous bloque, c’est plutôt une bonne affaire.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le renseigner lors de la commande. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.