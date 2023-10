Ce généreux forfait 5G de 130 Go est très abordable (et le restera même après 1 an)

B&You renouvelle son forfait mobile de 130 Go à 15,99 euros par mois. Un prix particulièrement compétitif pour une offre 5G aussi copieuse et surtout sans engagement.

Les forfaits de 100 Go (et plus) ont le vent en poupe en ce moment et les opérateurs ne cessent de faire monter les enchères avec des offres toujours plus généreuses à prix contenu. Enfin… La première année tout du moins. Car passé un an, la facture a tendance à s’alourdir.

Pour se démarquer, B&You a des atouts imparables : des forfaits abordables, sans engagement, et dont le tarif n’explose pas au bout d’un an. Pour à peine 15,99 euros par mois, l’opérateur propose non seulement la 5G, mais aussi une belle enveloppe de 130 Go. En plus, en ce moment, la carte SIM est à seulement 1 euro.

Le plein de Go pour voir loin

Même s’il est désormais facile de changer de forfait mobile et d’opérateur, il est naturel de chercher l’offre la plus abordable et la mieux calibrée possible ; celle qui couvre largement ses besoins et permet de faire face aux impondérables.

Sur ce point, le forfait 130 Go de B&You ne manque pas d’arguments. Pour seulement 15,99 euros par mois, il comprend :

130 Go de données mobiles, dont 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Avec une enveloppe de données mobiles aussi abondante, aucun risque de se sentir limité. 130 Go, c’est bien plus que nécessaire pour la plupart des utilisateurs, la consommation moyenne des Français en 2023 étant de 15,4 Go par mois. De quoi regarder autant de séries en streaming que vous le souhaitez et même partager régulièrement votre connexion avec votre PC ou votre tablette.

Mais la véritable force de cette offre est qu’elle reste abordable à travers le temps, la facture ne gonflant pas au bout d’un an. De plus, comme ce forfait est sans engagement, vous êtes libre d’en changer à tout moment si des offres encore plus compétitives venaient à être lancées ou si vos besoins évoluent. Autant d’atouts devenus rares chez la plupart des opérateurs.

Vous en voulez encore plus ?

Pour seulement 4 euros supplémentaires par mois (au lieu de 6 euros habituellement), B&You vous garantit un accès illimité à 70 chaînes de TV depuis l’application mobile B.tv (disponible sur iOS et Android). Celle-ci permet de regarder les programmes en direct, de les mettre en pause, de les reprendre depuis le début, ou encore de les regarder en replay.

L’application étant compatible avec les technologies Chromecast et Googlecast, vous pouvez diffuser certains contenus sur votre TV (limité à quelques chaînes). C’est idéal pour partager un moment de détente avec vos proches, surtout si vous ne disposez pas d’une box avec décodeur TV.

B.tv va même plus loin et propose une série de radios et de podcasts. Dans tous les cas, quel que soit le programme choisi, B&You n’impacte pas la consommation de données mobiles de votre forfait. Tout est inclus de base.

Pour toute souscription à l’option sans engagement B.tv avec le « Service Max », l’opérateur promet en complément un traitement prioritaire de toutes vos demandes d’assistance concernant votre ligne mobile.

Pour souscrire au forfait 130 Go, c’est très simple

Ces dernières années, les opérateurs français ont mis le paquet pour faciliter la souscription en ligne. Mieux, ils s’engagent à transférer votre ligne et à résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur, sous réserve de ne plus être engagé.

Pour obtenir le forfait B&You de 130 Go à 15,99 euros par mois, quelques étapes suffisent. Commencez par sélectionner l’offre concernée sur le site internet de l’opérateur, puis indiquez si vous souhaitez ou non adhérer en complément au « Service Max » comprenant la TV sur mobile.

Ensuite, il ne reste plus qu’à communiquer vos coordonnées, votre RIB, éventuellement votre code RIO pour la portabilité du numéro (disponible en appelant le 3179) et à régler 1 euro pour l’envoi de votre nouvelle carte SIM.

En quelques jours à peine, votre ligne est automatiquement transférée et votre nouveau forfait opérationnel.