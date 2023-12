Prixtel dévoile le forfait mobile que vous ne voudrez plus abandonner

Prixtel prolonge le Black Friday et vous offre pour l’occasion la 5G avec son forfait mobile « Le grand ». Déjà très apprécié pour sa large enveloppe flexible comprenant de 130 à 190 Go, celui-ci devient plus abordable et plus compétitif que jamais.

« Cette fois-ci, c’est le bon ! ». Combien de fois vous êtes-vous répété cette phrase, persuadé que vous conserverez votre nouveau forfait mobile pendant des années ? Mais voilà, entre la démocratisation de la 5G et l’évolution de vos besoins, il est peut-être temps de changer.

Pour ne plus être contraint de changer d’offre régulièrement, Prixtel a la solution : son forfait flexible « Le grand ». Disponible à partir de 11,99 euros par mois, celui-ci s’adapte automatiquement à votre consommation, son enveloppe de données mobiles pouvant s’étendre de 130 à 190 Go. Pour achever cette offre déjà très généreuse, l’opérateur vous offre même la 5G.

Un forfait flexible pour réduire sa facture

Au moment de changer d’offre mobile, la question du calibrage de l’enveloppe de données mobile se pose inévitablement. Pour ne jamais être privé d’internet lorsque vous en avez le plus besoin, en cas de panne de votre box ou lors de vos voyages par exemple, il est tentant de se tourner vers les forfaits les plus généreux, au détriment de votre budget.

Grâce à Prixtel et à son forfait « Le grand », vous n’avez plus à alourdir vos factures inutilement. En effet, si cette offre comprend de base 130 Go, elle s’ajuste automatiquement à votre utilisation et peut ainsi s’étendre jusqu’à 190 Go.

Pour gonfler votre enveloppe de données mobiles, vous n’avez strictement rien à faire. Dès lors que le palier des 130 Go est atteint, le forfait s’enrichit automatiquement pour vous donner accès à 160 Go, puis à 190 Go. Et le mois suivant, il se réinitialise à 130 Go.

Ainsi, chaque mois, vous ne payez que pour l’enveloppe que vous avez débloquée, à savoir :

11,99 euros pour 130 Go ;

14,99 euros pour 160 Go ;

17,99 euros pour 190 Go.

Des tarifs aussi contenus sont assez rares sur le marché, en particulier pour des offres si hautement calibrées et sans engagement.

Une grande enveloppe de données mobiles, mais pas seulement

Si le forfait « Le grand » de Prixtel est avant tout salué pour sa flexibilité et sa généreuse dotation en matière de données mobiles, il s’avère aussi très complet puisqu’il comprend :

130 à 190 Go utilisables en France Métropolitaine ;

15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis/vers l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 5G établie sur le réseau de SFR ;

le tout sans engagement.

Le forfait mobile « Le grand » est habituellement limité à la 4G/4G+. Mais dans le prolongement du Black Friday, Prixtel a décidé d’intégrer gratuitement la 5G à cette offre. Celle-ci devient alors l’une des plus attractives du moment.

De plus, contrairement à la plupart de ses homologues, Prixtel n’augmente pas ses tarifs au bout de six mois ou un an. Vous n’aurez donc pas à rechercher de meilleures offres passé ce délai.

Autant d’atouts auxquels s’ajoute la volonté de Prixtel d’œuvrer en faveur de l’environnement et de la préservation du littoral français. L’entreprise s’engage à planter régulièrement des arbres et à soutenir diverses associations locales afin de réduire le bilan carbon lilé à son fonctionnement.

Une souscription facilitée

Comme en attestent ses offres flexibles, Prixtel cherche à simplifier au maximum le quotidien de ses clients. La procédure de souscription au forfait « Le grand » ne déroge pas à la règle et se fait en quelques clics depuis le site internet de l’opérateur.

Si vous décidez de conserver votre numéro, Prixtel se charge non seulement de transférer votre ligne, mais également de résilier votre contrat auprès de votre ancien prestataire. Pour ce faire, il vous suffit d’indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 3179) sur le formulaire de souscription.

Après avoir validé votre demande et réglé les 10 euros de frais liés à l’envoi de votre nouvelle carte SIM, vous n’avez plus rien à faire. Sous quelques jours à peine, votre nouveau forfait est opérationnel, et ce, sans interruption de service.