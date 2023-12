Ce forfait mobile 80 Go est une bénédiction pour les petits budgets

À l’approche de Noël, Syma fait un beau cadeau aux économes en lançant un forfait 80 Go à moins de 10 euros par mois.

Faire des économies ou profiter d’un forfait généreux ? Ce problème ne se pose plus en cette fin d’année grâce à Syma et son nouveau forfait « Le neuf ».

Cette offre mobile sans engagement gonfle sa quantité de données mobiles sans toucher à son prix très abordable. Les abonnés profitent donc de 80 Go en 4G/4G+ pour seulement 9,99 euros par mois. Un forfait qui tombe à pic pour celles et ceux qui veulent économiser en 2024.

Un très bon rapport qualité-prix

En couvrant presque six fois la quantité moyenne de données utilisées en France, « Le neuf » de Syma accompagne efficacement les usagers. Il permet de naviguer pleinement sur le Web, de regarder 124 heures de contenu en streaming tous les mois ou de profiter d’une connexion Internet lors d’un déplacement. L’assurance de ne jamais s’ennuyer dans les transports en commun.

Surtout que ce forfait mobile profite d’un très bon débit 4G/4G+ utilisant les infrastructures réseau de SFR. 99 % de la population peut ainsi bénéficier d’un débit allant jusqu’à 500 Mbit/s théoriques. De quoi télécharger le dernier épisode d’une série en quelques minutes seulement ou de regarder ses abonnements YouTube sans craindre la terrible coupure de buffering.

À ces 80 Go de données mobiles s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. Si vous partez en voyage au sein de l’Europe, vous avez également droit à une enveloppe de 10 Go de données en itinérance pour surfer sur Internet. Largement de quoi utiliser Google Maps et envoyer ses photos sur le WhatsApp familial.

Combien coûte « Le neuf » ?

Moins qu’un menu au fast-food et moins qu’un jambon-beurre à Paris, voilà ce que coûte le forfait « Le neuf » tous les mois. Avec un prix calé à 9,99 euros par mois, Syma réussit à mettre en place l’une des offres les plus abordables du moment.

Mieux, ce forfait est sans engagement. Aucune contrainte, donc, quant à la gestion de la durée de son abonnement.

Un forfait qui s’adapte à nos envies

L’une des forces de ce forfait est qu’il peut s’adapter aux besoins de l’abonné. Ce dernier peut ajouter des options supplémentaires au forfait « Le neuf », pour à peine quelques euros de plus par mois. Des options comme :

Les appels internationaux depuis la France pour 10 € par mois ;

5 Go ou 10 Go de données supplémentaires pour 5 ou 10 € par mois ;

les appels et SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine et 5 Go de data supplémentaires aux États-Unis pour 10 euros.

L’avantage est que ces options sont sans engagement. Il est possible de les activer pour une durée d’un ou plusieurs mois seulement, avant de les interrompre une fois les besoins remplis. L’arrêt de ces options se fait sans surcoût.

Souscrire en quelques clics

Souscrire au forfait « Le neuf » prend tout juste quelques minutes. Une fois l’inscription lancée, l’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation. Sur le site de Syma, il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO. Dès que la souscription est achevée, le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.