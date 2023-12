B&You allège le prix de son forfait 130 Go à l’approche de Noël

Si l’heure est à la dépense et aux achats de Noël, c’est aussi le bon moment pour faire des économies. En ce moment, B&You adoucit le prix de ses meilleurs forfaits sans engagement. L’offre 5G de 130 Go perd ainsi 2 euros et tombe à seulement 13,99 euros par mois.

Les offres mobiles attractives affichant une généreuse enveloppe de data à des tarifs contenus ne sont pas si rares. Mais la plupart d’entre elles ne sont que de courtes durées et passé 6 mois l’addition devient salée. C’est sur ce point que se démarque B&You.

Non seulement l’opérateur fait chuter le prix de son forfait 130 Go sans engagement de 15,99 à 13,99 euros par mois, mais en plus celui-ci n’augmente pas avec le temps. Et pour fêter Noël comme il se doit, B&You offre, pour toute souscription à ce forfait, 6 mois d’abonnement à Amazon Prime.

B&You 130 Go : le forfait mobile que vous ne voudrez plus lâcher

Certaines offres mobiles sont tellement compétitives que même après des années, il est impossible de se résigner à en changer.

Le forfait 130 Go de B&You a tous les atouts pour rejoindre ce palmarès. Affiché à seulement 13,99 euros par mois, un prix qui n’augmente pas au bout de 6 mois ou un an, celui-ci comprend :

130 Go de données mobiles ;

dont 30 Go utilisables en Europe et depuis les DOM ;

les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Une enveloppe aussi généreuse couvre largement les besoins courants, sachant que les Français ne consomment en moyenne que 15,4 Go de données mobiles par mois selon l’ARCEP.

Avec 130 Go, vous pouvez regarder sans compter vos séries préférées, jouer en ligne et même partager votre connexion avec votre PC ou votre tablette lorsque vous êtes en déplacement. Un forfait aussi copieux s’avère aussi très pratique, par exemple, pour prendre le relai de votre box en cas de panne ponctuelle.

6 mois d’abonnement à Amazon Prime offerts

À l’approche des fêtes de fin d’année, B&You affiche son forfait 130 Go à un prix attractif et fixe dans le temps et vous offre en plus, pour toute nouvelle souscription, six mois d’abonnement à Amazon Prime.

Habituellement disponible à 6,99 euros par mois, ce service vous apporte toute une série d’avantages, dont la livraison prioritaire en 1 jour ouvré et gratuite en France Métropolitaine et en Belgique pour tous les produits Amazon éligibles. Parfait pour économiser sur vos futures commandes en ligne.

Bien plus qu’un simple atout pour vos sessions de shopping en ligne, cette option vous donne également accès en illimité à divers avantages : service de SVoD avec Prime Video, jeux avec Prime Gaming, sons grâce à Music Prime ou encore une bibliothèque d’eBooks via Prime Reading. De quoi varier les loisirs durant les longues soirées d’hiver.

Cette option étant sans engagement, vous pouvez décider de la résilier ou de la conserver à l’issue des six mois. Dans le deuxième cas, vous serez chaque mois prélevé de 6,99 euros directement par Prime, avec toujours la possibilité d’y mettre fin lorsque vous le souhaitez.

Déjà abonné Prime ? En souscrivant au forfait 130 Go de B&You, vous pouvez malgré tout profiter de la gratuité du service durant 6 mois, sous réserve de ne pas avoir bénéficié d’autres offres promotionnelles Prime au cours des 12 derniers mois.

Comment souscrire le forfait 130 Go et à l’option Prime ?

B&You vous permet de souscrire en quelques clics à son forfait mobile 130 Go à 13,99 euros par mois depuis son site internet. Après avoir sélectionné l’offre souhaitée, il vous suffit d’indiquer vos coordonnées et de préciser si vous souhaitez ou non conserver votre numéro de ligne.

Si c’est le cas, vous devez fournir votre code RIO (disponible en appelant le 3179) afin que B&You se charge de transférer automatiquement votre ligne et de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Et voilà, il ne reste plus qu’à régler 1 euro pour régler l’envoi de votre nouvelle carte SIM et quelques jours plus tard, votre forfait est automatiquement activé.

Passé deux semaines, vous recevrez un message vous indiquant comment activer votre avantage Prime.