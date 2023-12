Vous n’aurez plus peur de recevoir les factures de ce forfait mobile

Et si pour clôturer 2023, vous troquiez enfin votre forfait trop cher contre un forfait à un prix raisonnable ? Ça tombe bien, Syma mobile propose le Sept, un forfait à moins de 8 euros par mois, sans engagement et généreux en données mobiles.

À quelques jours de Noël, vos finances s’annoncent encore plus mal en point que votre foie après les repas de famille. Ça tombe mal, car dans votre liste de bonnes résolutions, changer de forfait faisait partie des impératifs que vous vous étiez fixé. Hors de question, donc, de devoir à nouveau afficher cet impératif en 2024. Pas de panique, Syma a la solution parfaite pour les petits budgets. Avec son forfait sans engagement le Sept, l’opérateur assure à la fois un tarif très doux de 7,99 euros par mois avec une quantité de données plus que généreuses de 30 Go en France métropolitaine.

Un forfait généreux et abordable

Pour moins de huit euros, Syma fait partie des opérateurs les plus abordables du marché. Il est d’ailleurs très bien classé dans notre comparateur des forfaits à moins de 10 euros.

Pour 7,99 euros par mois, Syma propose de profiter de :

30 Go de données en 4G disponibles en France métropolitaine ;

disponibles en France métropolitaine ; dont 8 Go depuis l’Union européenne et DOM ;

; les appels illimités en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers les DOM et vers l’Union européenne ;

en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers les DOM et vers l’Union européenne ; les appels illimités depuis l’Union européenne, les DOM ;

depuis l’Union européenne, les DOM ; les SMS/MMS illimités en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers l’Union européenne ou les DOM ;

en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers l’Union européenne ou les DOM ; les SMS/MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros chez Syma Mobile Syma Telecom

Le Sept 7.99€ Découvrir Syma Telecom

Le Neuf 9.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Des options qui s’adaptent à chaque usage

Le forfait, sans engagement, est, de plus, modulable à l’envi. Besoin de Go de données supplémentaires ? Il vous suffit de sélectionner l’option ad hoc et votre quantité de données augmentera en conséquence. Besoin d’une enveloppe d’appels à l’international plus importante ? C’est aussi possible en cochant la bonne option. Parmi les ajouts supplémentaires disponibles, vous trouverez donc :

obtenir 5 ou 10 Go de données supplémentaires pour respectivement 5 ou 10 euros ;

pour respectivement 5 ou 10 euros ; obtenir pour 10 euros une enveloppe supplémentaire d’appels vers l’international fixes et mobiles ;

; obtenir pour 20 euros une enveloppe supplémentaire appels vers l’international fixes et mobiles ;

; obtenir les appels et les SMS illimités aux États-Unis et vers la France métropolitaine + 5 Go d’internet aux États-Unis.

Des forfaits adaptés à tous

Au-delà du forfait le Sept, Syma propose bon nombre de forfaits pensés pour tous les profils et tous les budgets. Si, dans l’ensemble, les options sont similaires, on distingue les typologies de forfait suivantes chez l’opérateur :

le neuf qui offre 80 Go de données en France et 10 Go depuis l’UE et les DOM ;

et les DOM ; le onze, qui propose 130 Go de données en 5G en France et 15 Go depuis l’UE et les DOM ;

et les DOM ; le douze qui propose 150 Go de données en 5G en France et 20 Go depuis l’UE et DOM ;

et DOM ; le dix-neuf, qui propose 250 Go de données en 5G en France et 25 Go depuis l’UE et les DOM.

S’abonner en quelques minutes et en quelques clics

Pour souscrire au forfait Le Sept de Syma, c’est extrêmement simple. Une fois le forfait et les éventuelles options sélectionnées, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge souscrire puis de choisir si vous souhaitez conserver ou non votre numéro. Si vous souhaitez le conserver, votre numéro RIO vous sera demandé. Il est disponible en appelant le 3179.

Une fois toutes ces étapes validées, il ne vous reste plus qu’à attendre quelques jours que votre nouvelle carte SIM arrive dans votre boite aux lettres, et c’est tout.