Prixtel lance le forfait mobile le plus intelligent (et abordable) de la fin d’année

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Prixtel relance ses forfaits mobiles flexibles. L’opérateur propose notamment « Le petit », une offre mobile à moins de 10 euros qui s’adapte aux besoins de l’abonné.

À quelques jours de Noël, Prixtel nous offre la possibilité d’économiser sur nos factures mensuelles. Comment ? En proposant des forfaits mobiles à petit prix. Ceux-ci ont en plus l’avantage d’être flexible, ce qui permet d’ajuster sa consommation de données mobiles d’un mois sur l’autre.

« Le petit » est le meilleur exemple de cette stratégie. Facturé 6,99 euros par mois, il donne accès à 20 Go de data mensuelles. Une quantité qui peut doubler pour seulement quatre petits euros de plus.

Un forfait doux pour les économies

Parmi les nombreux forfaits mobiles de Prixtel, « Le petit » se place comme le plus accessible. Chaque mois, l’utilisateur bénéficie d’un minimum de 20 Go de données mobiles, une quantité supérieure à la consommation moyenne de données en France. « Minimum », car la quantité de données peut évoluer en fonction des usages. Trois paliers de données mobiles sont disponibles :

20 Go de données pour 6,99 euros par mois ;

une enveloppe comprise entre 20 et 30 Go de données pour 8,99 euros ;

40 Go de données par mois pour 10,99 euros par mois.

Les changements de palier s’enclenchent automatiquement dès que la consommation de data atteint un certain seuil. Si un palier est atteint durant un mois, le forfait retournera au premier palier le mois suivant. Ainsi, l’abonné ne paye que ce qu’il consomme. Enfin, le forfait « Le petit » est sans engagement, tout comme les différents paliers.

Bien entendu, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, l’Union européenne et les DOM. Il est d’ailleurs possible d’utiliser 15 de ces gigas de data en itinérance.

Les autres offres de Prixtel

Celles et ceux en quête d’une enveloppe data plus importante peuvent se tourner vers l’un des deux autres forfaits de Prixtel.

« Le grand », pour commencer, garantit le parfait équilibre entre enveloppe généreuse et prix compétitif. Il se décline en trois paliers de prix :

jusqu’à 130 Go de données par mois pour 11,99 euros par mois ;

de données par mois pour 11,99 euros par mois ; entre 130 et 160 Go de données par mois pour 14,99 euros par mois ;

entre 160 et 190 Go de données par mois pour 17,99 euros par mois.

Un forfait qui a l’avantage supplémentaire de s’appuyer sur le réseau 5G de SFR pour garantir un débit ultrarapide. Pour le reste, il offre les mêmes services que le forfait « Le petit ».

De son côté, « Le géant » se destine aux gros consommateurs de data, puisqu’il peut monter jusqu’à 250 Go par mois.

jusqu’à 150 Go de données par mois pour 13,99 euros par mois ;

entre 150 et 200 Go de données par mois pour 16,99 euros par mois ;

jusqu’à 250 Go de données mensuelles pour 19,99 euros par mois.

Qui plus est, la quantité de données en itinérance grimpe à 25 Go par mois. Enfin, les appels sont illimités vers les USA, le Canada et les fixes en UE et dans les DOM.