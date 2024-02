Free ne fait pas comme les autres : un forfait mobile moins cher avec moins de Go

Free semble parier sur une idée un peu folle : et si on n'avait pas forcément besoin de plus, plus, plus de données chaque mois ? L'opérateur mobile vient de baisser le prix de son forfait mobile Série Free, tout en baissant la quantité de données de son enveloppe.

Chez les opérateurs télécoms, il y a ceux qui suivent le courant… et puis il y a Free. Cette semaine, alors que tout le monde parlait d’Orange qui boostait ses anciens forfaits (et ses prix par la même occasion), Free a décidé de prendre tout le monde à contre-pied.

Forfait série Free

Au programme ? Moins de données pour moins cher sur son forfait série Free. On passe de 140 Go à 110 Go, mais également de 12,99 euros à 10,99 euros par mois. Pour les voyages en Europe, pas de changement, c’est toujours 18 Go qui vous attendent. C’est une offre valable 12 mois, toujours sans engagement.

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière cette stratégie à contre-courant ? Free semble parier sur une idée un peu folle : et si on n’avait pas forcément besoin de plus, plus, plus de données chaque mois ? Et si, au contraire, un forfait plus léger et moins cher correspondait mieux à ce que pas mal de gens cherchent vraiment ? Cette bougeotte de Free va sûrement faire jaser chez les concurrents.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free Forfait Mobile

2 euros 2€ Découvrir Free Forfait 4G et 5G

250 Go 19.99€ Découvrir Série limitée Free Forfait 4G

110 Go 10.99€ 19.99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 11.99€ SIM à 1€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 80 à 120 Go Appels illimités 80 Go - 120 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile