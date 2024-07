Passer à la 5G peut vous permettre de faire des économies, la preuve avec ce forfait mobile

Bouygues Telecom est-il parvenu à concevoir le forfait parfait ? En tout cas, l’opérateur détient une recette efficace avec son désormais culte forfait B&You 100 Go. Il faut dire que cette offre mobile donne accès à une grosse enveloppe de données 5G pour moins de 10 euros par mois.

On ne change pas une équipe qui gagne. Cet adage trouve tout son sens chez Bouygues Telecom qui, depuis plusieurs semaines, propose l’un des forfaits mobiles les plus attractifs du moment.

Si la formule est inchangée, c’est parce qu’elle est très compétitive, en mêlant 100 Go de données mobiles en 5G, absence d’engagement et surtout un prix calé à 8,99 euros par mois.

Plus de 6 fois la consommation moyenne de données

Face à des forfaits fournissant jusqu’à 250 Go de données mobiles, l’offre B&You et ses 100 Go de data par mois peut sembler faiblarde. Pourtant, son enveloppe couvre plus de 6 fois la consommation mensuelle moyenne de données mobiles par Français.

Avec « seulement » 100 Go, les abonnés ne risquent pas de se retrouver à court de données au milieu du mois, et surtout de payer une facture trop élevée. Plus concrètement, le forfait B&You permet de regarder jusqu’à 400 heures de contenu en streaming chaque mois. Il est même possible de remplacer temporairement une box Internet en panne en partageant la connexion depuis son smartphone. Et grâce au réseau 5G, l’abonné profite d’un débit jusqu’à 10 fois supérieur à celui de la 4G, avec une latence 10 fois moindre.

L’autre bon point du forfait B&You est la qualité de ses services de communication. Il fournit les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France, mais également en Europe et dans les DOMs. À cela s’ajoute 25 Go de données en itinérance, disponible pour les voyageurs au sein de l’Europe et des DOMs.

Ce forfait est une bouffée d’air frais pour nos économies

Tout le génie de l’offre B&You 100 Go réside dans son prix. L’opérateur met à mal la concurrence en proposant un forfait très complet pour 8,99 euros par mois.

Bouygues Telecom enfonce le clou en n’imposant aucune durée d’engagement pour son forfait B&You. Ce qui signifie que l’abonnée peut gérer sa souscription comme il l’entend, et changer de crèmerie après quelques mois.

Comment souscrire facilement au forfait B&You 100 Go

En France, changer de forfait mobile n’est plus une corvée. Il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom pour souscrire simplement au forfait B&You. L’opérateur s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de transfert de ligne.

Pas besoin de changer de numéro non plus puisqu’il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO lors de la commande. Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer 1 euro supplémentaire pour couvrir le coût de la carte SIM. Le changement de ligne se fait sans la moindre interruption des services mobiles.