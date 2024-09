B&You renouvelle son forfait 110 Go 5G à prix mini, mais pour combien de temps ?

B&You signe le grand retour des offres mobiles à petit prix avec son forfait 5G de 110 Go à 7,99 euros par mois. Une offre qui vous permet également de profiter d’un abonnement fibre exclusif.

Les meilleures offres mobiles sont souvent les plus éphémères. Il vaut mieux donc ne pas les louper. Justement, en ce moment B&You propose un généreux forfait mobile 5G de 110 Go à seulement 7,99 euros par mois, et ce, jusqu’au 30 septembre 2024.

Et ce n’est pas tout. Pour les anciens et nouveaux clients mobiles B&You, l’opérateur a concocté en option une offre fibre spéciale rentrée à 29,99 euros par mois avec ultra haut-débit et décodeur TV 4K. De quoi faire de belles économies, sans sacrifier la qualité des services.

Le plein de gigas et la 5G à prix plancher

Entre le confort d’une large enveloppe de données mobiles et un tarif abordable, il faut habituellement choisir. Sauf chez B&You. L’opérateur a lancé pour la rentrée un copieux forfait de 110 Go à tout juste 7,99 euros par mois comprenant :

110 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Bien calibré et abordable, ce forfait est aussi sans engagement de durée.

Avec une telle offre, vous pouvez utiliser votre smartphone sans compter et même partager votre connexion avec votre PC et votre tablette lorsque vous êtes en déplacement.

110 Go par mois représentent, en effet, jusqu’à 440 heures de sVOD, soit bien plus que nécessaire, même pour les sérivores invétérés. Les Français consommant en moyenne 15 Go par mois selon l’ARCEP, inutile d’alourdir ses factures avec un forfait de 200 Go ou plus que vous n’utiliserez probablement pas.

La fibre tombe à prix doux avec ce forfait mobile

En cette rentrée, B&You ne s’attaque pas uniquement aux offres mobiles à bas prix. L’opérateur dévoile également une offre fibre exclusive, réservée à ses anciens et nouveaux clients mobiles : la Série Spéciale Bbox.

Accessible à seulement 29,99 euros par mois, elle multiplie les atouts :

une connexion fibre ultra-rapide capable d’atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une box internet compatible avec le Wi-Fi 6 ;

un modem intelligent chargé d’optimiser automatiquement le débit ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais supplémentaires, avec un accès à plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Cette offre compétitive est réservée aux anciens et nouveaux clients mobiles B&You // Source : Bouygues Telecom

Autant de services habituellement destinés aux offres les plus premium.

Pour couronner le tout, cette formule est sans engagement et son prix n’a pas vocation à exploser passé 6 mois ou un an. Et pour toute souscription, B&You s’engage à rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation revendiqués par votre ancien fournisseur d’accès à internet.

Avec ou sans fibre, la souscription est simple et rapide

Changer d’opérateur peut faire peur, surtout lorsqu’il s’agit de modifier à la fois ses abonnements mobile et fibre. Par chance, B&You a tout mis en œuvre pour vous faciliter les démarches. Que vous optiez pour son forfait 5G de 110 Go seul ou pour la formule combinée, la souscription prend seulement quelques minutes.

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait mobile et d’ajouter, si vous le souhaitez, la fibre Série Spéciale Bbox depuis l’encadré prévu à cet effet.

Ensuite, la procédure est assez classique. Après avoir indiqué vos coordonnées, vous pouvez mentionner vos codes RIO (accessibles gratuitement en appelant le 3179 depuis les lignes fixes et mobiles concernées) et confier à B&You le transfert de vos lignes ainsi que la résiliation de vos anciens contrats (sous réserve de ne plus être engagé).

Il ne reste alors plus qu’à régler les frais d’activation pour finaliser la souscription. Quelques jours plus tard, vous recevez votre nouvelle carte SIM et l’ensemble du matériel, avec en prime une clé 4G comprenant 200 Go. Vous pouvez ainsi profiter de tous les services, dont la TV (via l’application B.tv disponible sur Android et iOS) sans attendre le raccordement de la fibre.