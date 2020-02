Vente privée : vous n’avez QUE 3 jours pour découvrir le meilleur forfait mobile de l’année

Déjà familier des forfaits mobiles avantageux, RED by SFR a décidé d’aller encore plus loin. Pendant les prochaines 72 heures, à l’occasion d’une vente flash, l’opérateur propose son forfait mobile 100 Go à 12 euros par mois, à vie.

À compter de ce soir 22 heures, et jusqu’au 20 février prochain minuit, le forfait mobile RED by SFR avec une enveloppe data de 100 Go passe à 12 euros par mois au lieu de 20 euros. Et comme toujours chez l’opérateur français, ce tarif s’applique à vie et l’offre est sans engagement.

Un forfait qui comprend l’essentiel et bien plus encore

En temps normal, le forfait RED by SFR ne vous donne accès qu’à 60 Go de data pour 12 euros mensuels. Pour bénéficier d’une enveloppe de 100 Go, vous devez débourser 8 euros supplémentaires pour un total de 20 euros par mois. Durant les trois prochains jours, RED by SFR vous offre cette option à vie, ce qui vous permettra de profiter de 100 Go pour seulement 12 euros, sans pâtir d’une hausse de prix dans les prochaines années.

À cela s’ajoute chaque mois :

les appels et les SMS illimités en France (métropole + DOM-TOM) et en Europe

une couverture data de 8 Go en Europe en itinérance

Il est fort possible que tous les services proposés par ce forfait mobile RED by SFR ne vous suffisent pas. Fort heureusement, ce dernier est complètement personnalisable, et vous pouvez donc ajouter de nombreuses options pour une durée limitée, afin d’en profiter uniquement le temps nécessaire.

Pêle-mêle, vous pouvez bénéficier :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

Les appels illimités vers les fixes européens pour 1 euro supplémentaire par mois

Changer de forfait n’a jamais été aussi simple

Il est loin le temps où changer d’opérateur téléphonique ressemblait à un chemin de croix. Il faut dire que désormais, RED by SFR prend en charge toutes les démarches et amortit jusqu’à 100 euros de frais de résiliation.

Pour peu que vous conserviez votre ancien numéro, le changement d’opérateur n’excède pas une semaine. Pour ce faire, il faut que vous donniez votre code RIO (composez le 39 17 pour l’obtenir). Sinon, RED by SFR peut toujours vous fournir un nouveau numéro.

Des smartphones à prix cassés

Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, RED by SFR profite également de l’occasion pour réduire le prix d’une flopée de smartphones sur sa boutique en ligne.

Huawei P30 à 469 euros

Le Huawei P30 voit son prix chuter à 469 euros au lieu de 549 euros grâce à un remboursement de 100 euros après achat.

On vous le conseille pour :

Ses excellentes performances en photo

Son design compact

Son écran parfaitement maitrisé

Xiaomi Mi Note 10 à 449 euros

Le Xiaomi Mi Note 10 passe ainsi à 449 euros au lieu de 549 euros avec une offre de remboursement de 100 euros après achat.

On vous le conseille pour :

La polyvalence de son module photo et la bonne qualité de ses clichés

Sa prise en main très agréable

Sa très grande autonomie qui lui permet de tenir deux jours sans problème

Huawei P30 Lite à 199 euros

Le Huawei P30 Lite dégringole à 199 euros au lieu de 299 euros, soit une baisse de 100 euros dont 50 euros remboursés après achat.

On vous le conseille pour :