80 Go pour 14 euros : voilà pourquoi ce forfait mobile est le plus intéressant du moment

Déjà fort d’une enveloppe data massive, le forfait mobile sans engagement de RED continue de s’améliorer puisqu’il propose désormais 80 Go de données par mois. Une offre facturée 14 euros mensuels, toujours sans prix qui double au bout d’un an.

La guerre des prix entre les opérateurs mobiles français vient de prendre une nouvelle tournure alors que RED chamboule une fois de plus le marché avec une offre imbattable. Si son forfait mobile représentait déjà la référence en matière de rapport qualité-prix maîtrisé, celui-ci gonfle son enveloppe data jusqu’à 80 Go, tout en restant plus abordable que la concurrence avec un prix calé à 14 euros par mois. Bien entendu, il conserve tous les avantages qui lui sont propres à savoir une grande modularité, une prise en main simple, aucun engagement et pas de prix qui double au bout de 12 ou 24 mois.

Une enveloppe data réellement massive

RED est déjà connu pour proposer une enveloppe data imposante sur son forfait mobile à un prix contenu. Pourtant, depuis peu, l’opérateur s’est véritablement dépassé en élevant à 80 Go de data mensuelle son forfait mobile, contre 60 Go précédemment. Et ce pour un prix toujours sous la barre des 15 euros.

Mieux, ce forfait s’appuie sur le réseau 4G de RED qui couvre 99 % de la population et assure un débit maximum de 500 Mbits/seconde. Autant dire qu’un tel débit, couplé à un stock de 80 Go de data 4G, permet aisément de profiter de la navigation web, du contenu en streaming ou du partage de connexion sans se retrouver à sec avant la fin du mois.

Un forfait sans engagement ni mauvaise surprise

Depuis que RED s’occupe des toutes les démarches, changer d’opérateur est d’une simplicité sans nom. D’autant que RED permet de réaliser une belle économie en amortissant les frais de résiliation à hauteur de 100 euros, tout en épargnant l’envoi de lettre recommandée à envoyer. Une fois la souscription à l’offre 80 Go de RED, la livraison de la nouvelle carte SIM n’excédera pas une semaine. Un changement qui s’effectue sans interruption des services mobiles.

Comme toujours, le forfait RED 80 Go est sans engagement. Cela signifie que ce type de forfait n’impose pas un abonnement minimum de 12 à 24 mois avant de pouvoir changer d’opérateur.

Une offre réellement abordable

L’absence d’engagement sur son forfait 80 Go ne pousse pas RED à gonfler le prix. Bien au contraire, l’opérateur réussit à proposer le tarif le plus compétitif du marché. En effet, ce forfait 80 Go n’est facturé “que” 14 euros par mois.

Et ce n’est pas tout. Contrairement aux offres mobiles avec engagement et même à certains forfaits sans engagement, le coût de cet abonnement n’est pas amené à doubler dans un futur plus ou moins proche. Vous n’aurez donc pas la mauvaise surprise de voir votre facture passer à 28 euros au bout d’un an.

Un forfait qui s’adapte parfaitement à vos besoins

Le forfait sans engagement RED comprend également les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne. Il offre aussi une itinérance 4G de 10 Go au sein de l’Europe.

Il est possible d’ajouter de nombreuses options pour quelques euros supplémentaires. Qui plus est, ces options sont à l’image du forfait : sans engagement. RED offre donc la possibilité de conserver une option le temps nécessaire avant de la résilier sans surcoût. Des services au rang desquels on trouve :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois ;

20 Go de data supplémentaires chaque mois pour 3 euros de plus.

Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED by SFR.