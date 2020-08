Difficile de trouver forfait aussi avantageux que cette offre mobile 80 Go pour 14 euros

Avec son offre mobile à 80 Go par mois pour 14 euros, sans prix qui double dans le temps, RED propose avec un forfait sans engagement réellement avantageux.

Un bon forfait mobile en 2020 se résume finalement à peu de choses : une enveloppe 4G confortable, un prix abordable et qui n’augmente pas au bout d’un an, une prise en main rapide et, bien sûr, aucun engagement. Dans ce domaine, c’est RED qui s’en sort le mieux puisque l’opérateur propose un forfait mobile 80 Go pour 14 euros par mois. Le tout sans engagement minimal, ni prix qui double au bout d’un an.

Un forfait avec énormément de data 4G

Connu pour proposer une enveloppe data imposante sur son forfait mobile, RED délivre ainsi chaque mois 80 Go de data. Et l’opérateur le fait sans faire exploser la facture puisque le prix n’excède pas les 14 euros.

Ce forfait dispose du réseau 4G de RED qui couvre 99 % de la population et octroie un débit maximum de 500 Mbits/seconde. Un débit qui couplé à un stock de 80 Go de data 4G permet aisément de profiter de la navigation web, du contenu en streaming ou du partage de connexion.

Sans engagement et sans contrainte

Comme toujours chez RED, le forfait mobile 80 Go est sans engagement. Ce type de forfait n’impose aucun abonnement minimum de 12 à 24 mois, et permet de changer d’opérateur à tout moment.

Lors de la souscription au forfait 80 Go, RED s’occupe des toutes les démarches pour changer abonnement. L’opérateur vous épargne ainsi l’envoi d’une lettre recommandée, tout en vous permettant de réaliser une belle économie. En effet, RED amortit les frais de résiliation à hauteur de 100 euros.

Une fois la commande passée, la livraison de la nouvelle carte SIM n’excède pas une semaine. le changement d’opérateur, lui, s’effectue sans interruption des services mobiles.

Un forfait entièrement modulable

En plus d’une enveloppe data massive, le forfait sans engagement RED comprend également les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone. À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne. Il offre aussi une itinérance 4G de 10 Go au sein de l’Europe.

Pour quelques euros supplémentaires, il est possible d’ajouter de nombreuses options sans engagement. RED offre ainsi la possibilité de conserver une option le temps nécessaire avant de la résilier sans surcoût. Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED by SFR.

En effet, il est possible d’ajouter pêle-mêle :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois;

20 Go de data supplémentaires chaque mois pour 3 euros de plus.

Un forfait au prix accessible

Malgré la générosité de l’enveloppe 4G du forfait 80 Go, RED réussit à proposer le tarif le plus compétitif du marché. En effet, ce forfait est facturé 14 euros par mois.

Et contrairement aux offres mobiles avec engagement et même à certains forfaits sans engagement, le coût de cet abonnement n’est pas amené à doubler dans le futur. Vous n’aurez donc pas la mauvaise surprise de voir votre facture passer à 28 euros au bout d’un an ou deux.

Souscrire au forfait 80 Go à 14 euros par mois de RED est une bonne opportunité pour changer de smartphone et profiter de bonnes affaires. Sur ce terrain, l’opérateur sait y faire puisqu’il propose sur sa boutique en ligne une sélection des meilleurs téléphones du moment, avec un rapport qualité-prix imbattable.

Le Samsung Galaxy A51 à 349 euros

Le Samsung Galaxy A51 dans ses versions bleue, noire et blanche, avec une capacité de stockage de 128 Go est vendu 349 euros sur la boutique de RED. On vous le conseille pour :

Sa bonne autonomie

Son superbe écran AMOLED de 6,5 pouces (2 400 x 1 080 pixels)

La grande qualité de sa dimension photo

L’iPhone SE à 459 euros

Sortie en octobre dernier, l’iPhone SE 64 Go, disponible en 3 coloris, est proposé à 459 euros par RED en complément d’un forfait sans engagement 80 Go. On vous le conseille pour :

Ses très bonnes performances

Ses bonnes finitions

Son écran LCD parfaitement calibré

Le Huawei P30 à 449 euros

Dans sa mouture nacrée, avec 128 Go de mémoire interne, le Huawei P30 affiche un prix de 449 euros sur la boutique de RED. Nous vous conseillons ce smartphone milieu de gamme pour :