Pour la rentrée, ce forfait mobile 60 Go passe à seulement 4 euros par mois

La rentrée se profile et c’est le bon moment pour faire des économies, notamment sur son forfait mobile. Cela tombe bien, Cdiscount dégaine l’offre mobile la plus économique du moment avec une enveloppe data de 60 Go pour 4 euros par mois. Un forfait qui comme toujours avec Cdiscount est sans engagement.

Les forfaits mobile au meilleur rapport qualité-prix du marché se dénichent aujourd’hui du côté des “outsiders”. Alors que la rentrée pointe le bout de son nez, Cdiscount lance une offre mobile qui mêle une grosse enveloppe data au tarif le plus abordable du moment. Ce sont ainsi 60 Go de data en 4G qui sont fournis chaque mois pour seulement 4 euros pendant 6 mois. Mieux, ce forfait est sans engagement et s’appuie sur le réseau 4G de 3 des 4 opérateurs, à savoir Orange, Bouygues Telecom et SFR, pour vous fournir le meilleur débit en fonction de votre localisation.

Une enveloppe data qui couvre tous les besoins

Cdiscount n’a nullement peur de défier les acteurs classiques du marché en proposant un forfait mobile fort d’une enveloppe data massive. Celui-ci met ainsi à disposition tous les mois 60 confortables gigas de 4G. Un total plus que suffisant pour profiter pleinement du contenu en streaming, du partage de connexion et bien évidemment des tâches quotidiennes sans épuiser son solde en trois jours.

Car oui, 60 Go de données 4G est l’équivalent chaque mois de 93 heures de visionnages de contenu streaming sur Netflix ou Amazon Prime, ou 1 395 heures de jeu en ligne.

Mieux, Cdiscount étant un opérateur virtuel, il se repose sur le réseau de NRJ Mobile, qui lui même s’appuie sur les infrastructures réseaux d’Orange, SFR ou Bouygues Telecom. Cela permet à Cdiscount de réduire drastiquement le prix de son forfait mobile tout en proposant un excellent débit et une bonne couverture réseau à ses abonnées.

Le choix du réseau se fait à la souscription, en fonction de la meilleure couverture réseau disponible à votre adresse. Il existe plusieurs outils qui vous permettent de connaître facilement l’état de la couverture réseau à votre domicile et dans ses environs.

Un forfait abordable et sans engagement

Le meilleur atout que joue Cdiscount pour son forfait mobile est incontestablement le prix. Ce forfait 60 Go est facturé 4 euros par mois pendant les 6 premiers mois, avant de passer à 15 euros mensuels. Hâtez-vous cependant puisque cette promotion ne dure que jusqu’au 1er septembre prochain.

Cela étant dit, l’offre mobile de Cdiscount est sans engagement, ce qui vous permet de changer d’opérateur à tout moment, et notamment avant que le prix s’envole.

Un forfait rapidement activé

En plus d’une enveloppe data conséquente et d’un prix bas, le forfait mobile de Cdiscount dispose des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine ainsi que vers l’Europe et les DOM. Concrètement, cette offre mobile permet de téléphoner gratuitement à un numéro français que l’on se trouve en France ou en Europe, ainsi que les numéros répertoriés dans le pays où l’on se trouve (les numéros espagnols en Espagne, italiens depuis l’Italie, etc.). À cela s’ajoutent 5 Go d’itinérance 4G à utiliser partout en Europe et dans les DOM.

Lors de la souscription, il est possible de conserver son ancien numéro en fournissant son code RIO. Celui-ci s’obtient tout simplement en composant 31 79 depuis votre smartphone. Une fois le code reçu, il suffit de le rentrer lors de la commande pour que Cdiscount conserve votre numéro actuel. Bien entendu, Cdiscount peut vous fournir un nouveau numéro si vous le souhaitez.

Il faut compter 10 euros supplémentaires sur la première facture pour amortir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de cette dernière a lieu sous 48 heures, tandis que le transfert vers le nouvel opérateur et l’activation de la carte se font sans interruption des services.