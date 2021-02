Ce forfait 5Go à 5€ est simple et surtout avantageux

Si les forfaits très abordables se multiplient, tous ne conservent pas un petit prix longtemps. Ce n’est pas le cas de l’offre mobile 5 Go de RED facturée 5 euros par mois, quelle que soit la durée de votre abonnement.

Alors que la 5G pose petit à petit ses valises en France, il est encore trop tôt pour ranger son forfait 4G au placard. En effet, la couverture du territoire n’est pas suffisamment étendue, et tous les utilisateurs ne possèdent pas encore un smartphone compatible avec cette nouvelle norme réseau. D’autant que les forfaits 4G baissent de prix, avec l’apparition d’offres très accessibles pour des petits budgets. C’est notamment le cas du forfait 5 Go de RED. En plus d’être proposé à 5 euros par mois, celui-ci à un avantage sur la concurrence : son prix ne double pas au bout de 6 mois.

Comment fonctionne le forfait 5 Go de RED ?

Qu’apporte le forfait 5 Go de RED ?

Dire que le forfait 5 Go de RED se concentre sur l’essentiel relève de l’euphémisme. En effet, l’opérateur vous donne accès chaque mois à 5 Go de data en 4G. Une enveloppe suffisante pour assurer la navigation web au quotidien en toute tranquillité. Aucun risque de hors-forfait non plus, puisque l’accès internet sera bloqué au-delà de l’enveloppe de 5 Go. Il est toutefois possible d’ajouter 1 Go pour 2 euros supplémentaires en cas de besoin.

D’autant que RED dispose de l’un des meilleurs réseaux 4G du pays, celui de SFR, pour fournir les données mobiles à ses abonnés. Celui-ci couvre 99 % de la population française et délivre un débit maximum de 500 Mbit/s.

Le forfait 5 Go de RED donne également accès :

Aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

À 6 Go de données à utiliser en roaming en Europe .

Combien coûte le forfait 5 Go de RED ?

Le forfait 5 Go de RED affiche un tarif mensuel de 5 euros, ce qui en fait l’une des offres les plus abordables du moment sur ce segment. Mais son point fort réside dans la pérennité de ce prix. En effet, là où les autres acteurs du marché ont tendance à faire gonfler la facture au bout de 6 à 12 mois d’engagement, RED maintient le prix de 5 euros aussi longtemps que durera votre abonnement.

Mieux, cette offre est également sans engagement, ce qui vous permet de profiter de plus de souplesse quant à la gestion de votre abonnement.

Peut-on personnaliser le forfait 5 Go de RED ?

S’il se concentre sur l’essentiel, cela ne veut pas dire qu’il est impossible de bénéficier d’options supplémentaires sur le forfait 5 Go de RED. Bien au contraire, l’opérateur applique la même formule que sur ses forfaits plus classiques en proposant de nombreuses options sans engagement pour quelques euros de plus.

On trouve notamment :

Les appels illimités vers les fixes d’Europe pour 1 euro par mois ;

1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros par mois ;

Les appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros par mois.

Nous vous invitons à jouer avec les diverses options pour vous faire un avis sur l’offre RED et créer un forfait mobile qui vous sied parfaitement.

Comment souscrire au forfait 5 Go de RED ?

Pour bénéficier du forfait 5 Go de RED, il suffit de se rendre sur son site. L’opérateur vous accompagne dans toutes les démarches afin de vous aider à configurer votre forfait. Il est notamment possible de conserver son ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle.

Une fois la souscription effectuée, RED se charge de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Avec le protocole sanitaire actuel, RED maintient ses livraisons à domicile, tout en respectant les gestes barrières. La nouvelle carte SIM sera livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact. Il faudra d’ailleurs compter sur un premier et unique paiement de 10 euros lors de la commande pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM.