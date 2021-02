Vous ne trouverez pas moins cher que ce forfait 80 Go à seulement 3,99 euros

Une enveloppe fournie à un prix imbattable. Telle est la proposition de Cdiscount Mobile avec son forfait 80 Go sans engagement facturé 3,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois (puis 16,99€/mois). Un rapport qualité/prix désormais rarissime sur le marché actuel.

Cdiscount Mobile est familier des prix bas sur ses forfaits mobiles. C’est même l’une des forces de cet opérateur virtuel. Mais aujourd’hui, Cdiscount Mobile frappe plus fort qu’à l’accoutumée en dégainant un forfait mobile sans engagement à un tarif très compétitif. L’offre mobile avec 80 Go de data 4G tombe ainsi à 3,99 euros mensuels pendant les 6 premiers mois, contre 16,99 euros habituellement.

Quelles sont les caractéristiques du forfait 80 Go de Cdiscount Mobile ?

Cdiscount Mobile offre une enveloppe data massive pour un tarif équivalent. Ainsi, son forfait mobile assure l’accès à 80 Go de données en 4G tous les mois. Une enveloppe qui permet de naviguer sur le web tranquillement et de visionner près de 124 heures de contenu en streaming sur Netflix ou Amazon Prime.

De plus, ce forfait sans engagement propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. De même, une enveloppe data en itinérance de 8 Go est également disponible dans ces zones.

Cdiscount Mobile se démarque en assurant une bonne couverture réseau ainsi qu’un excellent débit. En effet, il s’appuie sur le réseau NRJ Mobile, et par extension sur le réseau d’Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Combien coûte le forfait 80 Go de Cdiscount Mobile ?

Si la plupart des opérateurs s’essayent aux forfaits ultra-abordables à moins de 5 euros, tous ne parviennent pas à proposer un rapport qualité/prix aussi maîtrisé que celui de Cdiscount Mobile. Son offre mobile affiche un prix de 3,99 euros par mois, pendant les 6 premiers mois d’abonnement. Passé ce délai, le prix du forfait mobile repasse à son prix originel de 16,99 euros par mois.

Mieux, cette offre 80 Go est un forfait mobile sans engagement. Une option qui assure une grande souplesse dans la gestion de son abonnement.

Comment souscrire au forfait 80 Go de Cdiscount Mobile ?

Souscrire au forfait 80 Go de Cdiscount Mobile est très simple puisqu’il vous suffit de vous rendre sur le site de l’opérateur. Changer de forfait ne signifie pas changer automatiquement de numéro. Cdiscount Mobile vous propose ainsi de conserver votre ancien numéro, à condition de fournir votre numéro RIO lors de la souscription.

Cela dit, Cdiscount Mobile peut également vous fournir un nouveau numéro si vous le souhaitez. Dans les deux cas, il faudra compter 10 euros supplémentaires sur la première facture pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. Celle-ci sera livrée sous 48 heures. Le transfert de la ligne vers le nouvel opérateur et l’activation de la carte SIM se font sans la moindre interruption des services.