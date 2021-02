BIG RED : seulement 3 jours pour profiter d’une grosse réduction sur ce forfait 200 Go

Alors que les soldes sont prolongés de deux semaines, RED bouscule de nouveau le marché des télécom en proposant son forfait BIG RED. Seulement, vous avez moins de trois jours pour profiter de ce forfait colossal de 200 Go à seulement 15 euros par mois.

10 euros, soit le prix complet d’un forfait chez certains opérateurs, tel est le montant de la réduction qu’applique RED sur son offre 200 Go. L’opérateur lance le forfait BIG RED, avec un rapport qualité/prix plus qu’avantageux puisqu’il propose 200 Go pour seulement 15 euros par mois. Un tarif qui en plus ne double pas au bout de 6 ou 12 mois de souscription. Dépêchez-vous cependant, car cette promotion ne dure que jusqu’au 18 février prochain.

Pourquoi le forfait BIG RED 200 Go est-il intéressant ?

Quelles sont les caractéristiques du forfait BIG RED ?

Le forfait mobile de RED se démarque de la concurrence par sa quantité colossale de data 4G. Chaque mois, vous obtenez 200 Go de données, soit l’équivalent de 310 heures de contenu en streaming sur Netflix ou Prime Vidéo. Une enveloppe plus que massive qui rend ce forfait indispensable pour le partage de connexion intensif lors du télétravail.

Étant un forfait mobile, le BIG RED 200 Go donne également accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne, ainsi qu’à 15 Go de données à utiliser en Europe.

Combien coûte le forfait BIG RED ?

Un forfait mobile avec une quantité de données aussi importante est souvent facturé aux alentours de 50 euros par mois. Le BIG RED est donc l’un des forfaits 200 Go les plus accessibles du marché puisqu’il ne coûte que 15 euros par mois, contre 25 euros habituellement. Qui plus est, le coût de l’abonnement RED ne doublera pas au bout de 12 ou 24 mois. De même, il perdurera pour celles et ceux ayant souscrit avant le 18 février.

Enfin, le forfait BIG RED 200 Go est un forfait sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Quelles options pour forfait BIG RED ?

RED applique la même stratégie pour tous ses forfaits mobile et fibre en mettant en avant la personnalisation. De nombreuses options peuvent ainsi être ajoutées pour quelques euros supplémentaires. Ces options sont sans engagement, vous pouvez donc les désactiver à tout moment, et ce sans le moindre surcoût. On trouve ainsi :

1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros par mois ;

les appels illimités vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord pour 2 euros par mois ;

le service SFR TV pour 2 euros par mois.

Nous vous invitons à jouer avec les diverses options pour vous faire un avis sur l’offre RED et créer un forfait mobile qui vous sied parfaitement.

Pourquoi choisir le forfait BIG RED ?

Le forfait 200 Go n’est pas la seule offre de la gamme BIG RED. Un forfait 100 Go pour seulement 13 euros par mois est également disponible pour celles et ceux qui cherchent une offre encore plus accessible.

Quel que soit le forfait choisi, RED s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. Il couvre 99 % de la population française, avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Un débit idéal pour profiter du jeu en ligne ou du contenu en streaming sans le moindre ralentissement.

Son prix est également un argument indéniable. Un forfait de ce type est souvent proposé entre 35 et 50 euros. Avec en prime un engagement d’un ou deux ans. Les forfaits BIG RED affichent un prix sous la barre des 25 euros, le tout sans le moindre engagement.

Comment souscrire au forfait BIG RED ?

Comme toujours, RED vous accompagne dans vos démarches pour changer de forfait. Lors de la souscription sur son site, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Dans la foulée, l’opérateur se charge également de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.

Sachez aussi qu’un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine. La nouvelle carte SIM est ainsi livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact.