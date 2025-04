Test du Trust Vaiya : le clavier bureautique sans-fil et pas cher

Le clavier Trust Vaiya est un compagnon idéal pour les personnes à la recherche d’un modèle sans-fil et ultra-compatible. Grâce à ses multiples modes de connexion et son adaptation à tous les systèmes d’exploitation, il trouvera aisément sa place dans un environnement multisystème.



Grâce à ses très nombreux raccourcis adaptés à chaque système, il en ferait presque oublier l’absence de logiciel de personnalisation. L’expérience de frappe reste convaincante, malgré ses touches à membrane et son châssis trop souple lié à son extrême finesse. On pourra également lui reprocher de ne pas disposer de rétroéclairage.



Des critiques justifiées au regard de la concurrence, mais qui se font vite oubliées par son tarif tout doux de 40 euros. Sur ce point, difficile d’en demander plus et de lui trouver de réels concurrents.