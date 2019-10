Voilà le dernier né de Honor. Le Honor 9X, l'entrée de gamme, arrive en France avec des caractéristiques intéressantes pour un prix accessible : 249 euros. Nous avons passé un peu de temps avec, avant de le tester.

Le Honor 9X vient d’être officialisé en France : il sera vendu à 249 euros. Un prix agressif, mais la concurrence est de taille. Nous avons droit à une variante du Honor 9X annoncée en Chine, comme vous le verrez plus loin dans la prise en main.

Grand écran sans encoche, beaucoup de stockage et de bonnes connectiques

Parmi les points positifs, l’écran IPS LCD de 6,59 pouces en définition Full HD+ arbore de très réduites bordures et aucune encoche. La caméra frontale est sous la forme d’une caméra pop-up qui sort dès qu’on en a besoin à l’image du OnePlus 7T Pro. C’est un écran lumineux et avec une grande diagonale qui offre donc une bonne expérience multimédia.

L’autre point positif est la capacité de stockage interne : 128 Go extensible via micro SD (jusqu’à 512 Go de plus). C’est confortable et cela me fait sourire lorsque je compare ça avec les smartphones haut de gamme qui n’offre que 64 Go sur leur premier prix. Vous aurez beaucoup d’espace de stockage avec le Honor 9X, et on apprécie le slot microSD évidemment. L’autonomie devrait également être importante avec la capacité de batterie de 4 000 mAh.

Il passe enfin à la connectique USB-C tout en gardant son port jack. C’est également deux points positifs à ce prix. Pour le verrouillage, pas de capteurs d’empreintes digitales sous l’écran, mais un classique capteur optique à l’arrière du smartphone.

Triple caméra à l’arrière

Enfin, le Honor 9X intègre trois caméras à l’arrière dont un capteur principal Sony IMX 582 de 48 mégapixels (comme sur le Xiaomi Redmi 9T vendu à 100 euros de plus). Ce capteur est accompagné d’une optique à ouverture f/1,8 qui devrait donc être assez lumineuse. Ce capteur est accompagné d’une caméra ultra grand-angle, appréciable sur ce segment de prix, et d’une troisième caméra pour la profondeur de champs.

Notons également la stabilisation numérique en vidéo avec la caméra principale, même si on ne s’attend pas à des performances incroyables en vidéo.

Kirin 710F au lieu du 810

Nous l’avions déjà dit, mais le Honor 9X intègre les services de Google avec l’interface EMUI 9.1. Notez qu’il ne s’agit pas de Magic UI que l’on retrouve exclusivement su rle haut de gamme, comme le Honor 20 Pro.

Par contre, mauvaise nouvelle. Ce Honor 9X européen ne bénéficie pas du nouveau HiSilicon Kirin 810 très prometteur mais d’un Kirin 710F. C’est le SoC qui équipe le Huawei P smart Z, d’ailleurs on notera que le 9X européen partage de nombreuses similarités avec ce P smart Z vendu quasiment au même prix.

Du côté du réseau, le Honor 9X reçoit la 4G/LTE jusqu’à 600 Mbit/s et supporte toutes les bandes de fréquences françaises mis à part la B28 (700 MHz). Nous vous le déconseillons donc si vous êtes chez Free Mobile, regardez plutôt notre guide d’achat spécial Free Mobile.

Son meilleur ennemi : le Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Vendu au même prix, le Honor 9X va devoir affronter le Redmi Note 8 Pro. Ce Note 8 Pro propose certainement de meilleures performances, on attend tout de même le test du 9X pour en être sûr, la charge rapide et la même configuration de caméras à l’arrière. C’est donc un beau duel en perspective qui attend le Honor 9X.

Le Honor 9X sera disponible le 6 novembre 2019 pour 249 euros en bleu et noir. Honor ne monte donc pas ses prix, mais avait-il le choix face à une concurrence de plus en plus agressive ? Selon nous, pas vraiment.

