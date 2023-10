Google Pixel 8 vs Samsung Galaxy S23 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Duel au sommet aujourd’hui dans notre versus. D’un côté, le fleuron sud-coréen dont la réputation n’est plus à refaire. Bien installé depuis des décennies, la gamme Galaxy S culmine avec le modèle S23, difficile à prendre à défaut. Mais, face à lui, un challenger. Le tout récent Pixel 8 de chez Google. Une marque particulièrement novatrice dans son adoption de l’IA, qui tire particulièrement bien son épingle du jeu du côté de la photographie. On les a testés, et on les compare pour vous aider à faire votre choix.

Si Samsung truste annuellement la tête des ventes de smartphones, Google se forge d’année en année une solide réputation. Auprès des technophiles grâce à son expérience utilisateur considérée par certains comme « pure », mais aussi du grand public pour la prise en main intuitive des Pixel et leur tarif souvent plus abordable que la concurrence.

Une comparaison qui, remarquez, n’a pas lieu d’être ici. En effet, le Pixel 8 comme le Samsung Galaxy S23 démarrent les enchères à 799 € pour 128 Go de stockage. Une bonne nouvelle dans un marché du haut de gamme qui tend de plus en plus à s’approcher du millier d’euros.

Aussi, il est tout naturel d’hésiter entre ces deux smartphones qui ont chacun de formidables qualités et, autant l’écrire, très peu de défauts. Alors, plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet !

Les fiches techniques des Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S23

Modèle Google Pixel 8 Samsung Galaxy S23 Dimensions 7,08 cm x 15,05 cm x 8,9 mm 7,09 cm x 14,63 cm x 7,6 mm Interface constructeur Android Stock One UI Taille de l'écran 6,2 pouces 6,1 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 428 ppp 425 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Immortalis-G715s MC10 Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 10,5 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4575 mAh 3900 mAh Poids 187 g 167 g Couleurs Noir, Vert, Rose Noir, Vert, Rose, Beige Indice de réparabilité ? N/C 8,2/10 Prix 799 € 779 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La compacité comme maître mot

C’est suffisamment rare pour être signalé : les Pixel 8 et S23 sont parmi les rares smartphones haut de gamme du marché à ne pas être gigantesques. Ils proposent une diagonale respective de 6,2 et 6,1 pouces. Mais, cela saute aux yeux : leur design est radicalement différent.

Ne tournons pas autour du pot. Si le Galaxy S23 est un beau smartphone, réussi d’un point de vue esthétique, il ne prend pas beaucoup de risque pour se démarquer. Si l’on était taquins, on écrirait qu’il s’agit d’un rectangle avec un écran — mais ce n’est pas notre genre. Ceci étant dit, le mobile de Samsung est (un peu) plus compact encore que le Pixel 8 et (beaucoup) plus léger que ce dernier, avec 168 grammes seulement sur la balance contre 189 grammes pour son concurrent.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Le dernier-né de Google, en revanche, sort du lot. Certes, il ressemble à s’y méprendre au Pixel 7 et au Pixel 6 avant lui. Mais il n’y a que les Pixel qui ressemblent à un Pixel. Cela se paie néanmoins par, on l’a dit, un embonpoint un peu plus prononcé. Non seulement plus lourd, le Pixel 8 est aussi plus épais et atteint presque 9 mm, contre 7,6 mm seulement pour le S23.

Quid de la résistance et des protections offertes par les constructeurs alors ? À ce petit jeu, Samsung semble l’emporter pour deux raisons. La première est l’utilisation de verre Gorilla Glass Victus 2, là où Google se contente de la première version du verre de Corning. Ensuite, Samsung assure que son cadre en aluminium est renforcé pour une meilleure résistance en cas de chute. Les deux smartphones sont cependant certifiés IP68 et peuvent résister à une immersion de 30 minutes dans 1,5 mètre d’eau douce.

Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Alors qui remporte la palme du design ? En dépit des propositions différentes, notre cœur balance vers l’originalité du Pixel 8. D’autant plus parce que Google fait les choses bien cette année en promettant une disponibilité des pièces détachées pendant sept ans. Un très bon point pour la réparabilité du smartphone.

L’écran du S23 vous en mettra plein les yeux

Outre cette toute petite différence de 0,1 pouce qui les sépare, l’écran des deux concurrents du jour n’est pas si différent — a priori. En effet s’ils proposent tous deux une définition FHD+ et une fréquence atteignant 120 Hz, le Galaxy S23 dispose d’une fréquence adaptative pouvant descendre à 48 Hz pour épargner (un peu) la batterie du téléphone. La dalle du Pixel 8, elle, ne peut pas passer sous les 60 Hz.

Mais la principale différence entre les deux a été illustrée dans nos tests à la sonde. Au petit jeu des couleurs, c’est sans conteste le Galaxy S23 de Samsung qui remporte la timbale. La dalle du smartphone couvre en effet généreusement le spectre DCI-P3 (123 %) là où le Pixel 8 ne l’affiche que très partiellement (76 %). En résultent des couleurs un peu fades sur ce dernier qui, par ailleurs, dispose d’un écran au point blanc extrêmement bien calibré, s’approchant du standard de 6500K correspondant à la lumière naturelle.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

On le sait : Samsung a par contre la main un peu lourde sur la saturation, et les couleurs manquent parfois un peu de justesse (le fameux Delta E atteint ici presque 8, alors que l’on vise 3). Malgré tout, on se doit d’être pragmatiques. Entre un écran aux couleurs hyper flatteuses et un autre, plus juste, mais plus plan plan, on a vite fait notre choix : le Samsung Galaxy S23 l’emporte haut la main.

La Pixel Experience écrase la concurrence

Si One UI est de loin l’une des meilleures surcouches Android qui soit, l’accessibilité et l’ingéniosité visuelle de Pixel Experience est selon nous à saluer. On l’écrivait plus haut : il n’y a qu’un Pixel pour ressembler à un Pixel. Cela est également vrai pour la partie logicielle. Seul Google propose aujourd’hui une expérience utilisateur aussi cohérente et simple d’utilisation.

L’autre gros atout du logiciel des Pixel est l’avance dont il bénéficie face à la concurrence. Eh oui, Android étant développé par Google, les Pixel sont logiquement les premiers servis en termes de mises à jour. La firme de Mountain View abreuve régulièrement ses mobiles de nouvelles fonctionnalités au cours de leur existence et, surtout, garantit le plus long suivi logiciel jamais constaté sur Android.

C’était l’une des annonces choc de Google avec sa dernière génération d’appareils : les Pixel 8 et Pixel 8 Pro bénéficieront de 7 ans de mises à jour. Qu’il s’agisse de versions annuelles d’Android ou de correctifs de sécurité. Du jamais vu, qui hisse — enfin — un smartphone Android au même rang de suivi que les iPhone d’Apple.

Entendons-nous bien : le Galaxy S23 ne démérite pas puisqu’il restera parfaitement à jour pendant cinq ans (4 mises à jour majeures d’Android et une année de correctif de sécurité bonus). Malgré tout, les points forts du Pixel 8 nous apparaissent plus clairement que ceux du S23 en la matière. D’autant qu’il faut aussi rappeler que One UI est un OS particulièrement gourmand, qui occupe 40 Go sur le stockage (128 ou 256 Go) du smartphone.

En termes de performances, le Galaxy S23 touche du doigt les étoiles

Les Pixel n’ont jamais été les smartphones les plus performants du marché. Après tout, Google mise davantage sur l’IA que sur la puissance de calcul graphique brute ou sur des processeurs surcadencés. C’est donc tout naturellement qu’il se fait (largement) distancer par le Galaxy S23 et son Snapdragon 8 Gen 2 ici.

La puce Tensor G3 du Pixel 8 accuse en réalité quelques générations de retard face à la concurrence. Au quotidien, en navigation simple et utilisation de réseaux sociaux, cela ne devrait guère vous déranger. Mais si vous avez l’habitude de basculer rapidement entre plusieurs applications parfois gourmandes, ou tout simplement de jouer à des jeux vidéo au rendu graphique exigeant, la question ne se pose même pas. Le Samsung Galaxy S23 surpasse le Pixel 8 en tout point, côté performances.

Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Même constat du côté de la génération et de la dissipation de la chaleur. Le modèle de Samsung est bien meilleur élève sur ce point, là où le Pixel 8 aura tendance à chauffer même en simple navigation.

En photo, le Pixel 8 domine (de peu)

A priori, et a priori seulement, les Galaxy S23 et Pixel 8 ne jouent pas vraiment dans la même cour en photo. La raison est terre à terre : le premier dispose de trois capteurs photo quand le second se limite à un couple grand-angle + ultra grand-angle. Néanmoins, on va voir que les choses sont plus compliquées que ça.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 // Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis

Samsung Galaxy S23

Capteur principal de 50 Mpx avec objectif grand-angle (f/1.8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4) ;

Un capteur selfie de 12 Mpx avec objectif grand-angle (26 mm ; f/2.2).

Google Pixel 8

Un capteur grand-angle de 50 Mpx de type 1,31 pouce avec objectif grand-angle (82°, f/1.68) et une largeur de pixel de 1,2 µm ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle (125,8°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,25 µm ;

Un capteur selfie de 10,5 Mpx avec objectif ultra-grand-angle (95°, f/2.2) et une largeur de pixel de 1,22 µm.

En pleine journée, au grand-angle, difficile de réellement trouver à redire sur l’un et l’autre. Il n’y a que la « patte » de Samsung qui saute aux yeux. On le sait : le fabricant sud-coréen a la main très lourde sur la saturation des bleus, là où Google propose souvent quelque chose de plus naturel, passe-partout.

Samsung Galaxy S23

Google Pixel 8

L’ultra grand-angle fait aussi un bon travail, mais le Pixel 8 a pour lui de proposer un champ de vision encore plus large, à 126° contre 120° sur le S23. Le logiciel fait par ailleurs un très bon travail pour compenser les distorsions. Malgré tout, ce module trouvera facilement ses limites en basse lumière, et plus encore dans les scénarios de forte dynamique, avec des éléments sous-exposés ou trop bruités.

Samsung Galaxy S23

Google Pixel 8

En zoom, c’est évidemment le S23 qui s’en sort le mieux. Logique, il a une optique dédiée ! Celle-ci fait un très bon travail, notamment en portrait, pour bien mettre en valeur le sujet d’un cliché. Notons toutefois que le Pixel 8 se défend, dans une moindre mesure, avec un excellent zoom numérique 2x de facture surprenante.

Samsung Galaxy S23

Google Pixel 8

En portrait et de nuit, c’est aussi le smartphone de Google qui s’en tire le mieux pour une variété de raisons. Le détourage plus progressif, la gestion de la montée de la sensibilité ISO, la reproduction des couleurs… On sent une réelle expertise, un vrai aboutissement d’années à investir dans la R&D pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans toutes les situations.

Google Pixel 8

Samsung Galaxy S23

Aussi trancher de manière définitive quel est le meilleur photophone est une gageure. Si vous recherchez le plus polyvalent, le S23 sera sans doute plus recommandable grâce à son zoom optique 3x. Néanmoins, si vous voulez un smartphone qui vous donne l’assurance de réussir votre photo, quelle que soit la situation, le Pixel 8 s’impose naturellement.

En autonomie, légère avance pour le Galaxy S23 (mais il y a un mais)

Bonne nouvelle : les deux smartphones font des progrès par rapport à leurs prédécesseurs. C’est notamment dû à des batteries de meilleure capacité, mais aussi à diverses optimisations logicielles bienvenues. Au point que, vous allez le voir, il n’y a vraiment pas grand-chose qui sépare les S23 et Pixel 8 dans cette catégorie.

D’après les tests réalisés via le protocole ViSer, le Samsung Galaxy S23 a tenu exactement 13h12 sur une seule charge. Le Google Pixel 8, lui, s’est éteint au terme de 12h51. 21 petites minutes d’écart ; autant ne dire rien du tout.

En revanche, la tendance s’inverse (tout aussi légèrement) du côté de la recharge. Nous avons chronométré les deux smartphones pendant leur phase de charge, et il est indéniable que le Galaxy S23 est plus lent. En 30 minutes, il n’a récupéré que 33 % de batterie, contre 51 % pour son concurrent. Pour une charge complète, comptez 2h07 d’un côté et 1h37 pour l’autre.

Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy S23 ou Google Pixel 8, lequel choisir ?

Vous l’aurez constaté, le duel est serré entre nos deux smartphones du jour, mais il y a certains points très précis sur lesquels un gagnant émerge clairement.

C’est incontestable : le Pixel 8 remporte pour nous tous les suffrages en ce qui concerne son logiciel. Léger, fonctionnel, très bien conçu et, surtout, promis à un long avenir avec 7 ans de mises à jour, il tire formidablement parti de tout l’écosystème Google et de toutes les innovations de la marque autour de l’IA. On englobe dans cette acception les fonctionnalités photo et les capacités de traitement numérique appliquées aux clichés, qui rendent l’expérience de prendre des photos au Pixel si plaisantes.

Le Pixel 8 a également notre préférence côté design, avec un look vraiment propre, moins passe-partout que le Galaxy S23.

Ceci étant dit, le Galaxy S23 paraît à certains égards un choix plus raisonné. Plus durable, grâce à des matériaux renforcés, il met surtout le Pixel 8 à l’amende en termes de performances pures. En cela, le smartphone s’avance comme étant plus polyvalent. Un qualificatif qu’on pourrait aussi appliquer en photo : la présence d’un vrai téléobjectif change la donne au quotidien et permet de varier les plaisirs. Même si les photos « made in Samsung » sont vraiment trop typées à notre goût.

Le S23 a aussi pour lui un écran bien plus flatteur, là où les couleurs de la dalle du Pixel 8 paraissent un peu fades aux entournures.

Vous vous rendez bien compte de l’impasse dans laquelle on se trouve. Il n’y a guère de bonne réponse à la question tant les deux propositions sont, en un sens, uniques. Nous espérons néanmoins avoir fait un bon travail pour mettre en avant les forces et les faiblesses de chacun. Le reste du chemin est vôtre : confrontez les conclusions de cet article avec votre façon, unique, d’utiliser un smartphone au jour le jour, et le vainqueur émergera plus clairement.