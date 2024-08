Nothing CMF Phone 1 vs Xiaomi Redmi Note 13 4G : comment choisir le meilleur smartphone ?

Pour les budgets serrés, l’entrée de gamme s’est enrichie cette année de quelques références qui valent vraiment le détour, dont le tout récent CMF Phone 1, né de la côte du trublion Nothing. Comment se défend-il face à l’un des ténors du segment ? Comparons-les dans ce nouveau versus !

Nothing CMF Phone 1 vs Xiaomi Redmi Note 13 4G // Source : Frandroid

Le plus souvent, dépenser peu pour son smartphone est synonyme de gros compromis techniques. C’est de moins en moins le cas en 2024, grâce aux efforts concédés par les fabricants qui intègrent toujours plus de fonctionnalités avancées dans leurs mobiles à bas prix. C’est notamment le cas du Nothing CMF Phone 1 et du Redmi Note 13 4G, qui nous ont fait forte impression. Deux concurrents de taille pour ce nouveau comparatif !

Le CMF Phone 1 est disponible pour 239€. Le Redmi Note 13 4G s’affiche maintenant à 179,90€.

Les fiches techniques des CMF Phone 1 et du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Modèle Nothing CMF Phone 1 Xiaomi Redmi Note 13 4G Dimensions N/C x 164 mm x 8,2 mm 75,55 mm x 162,24 mm x 7,99 mm Interface constructeur Nothing OS MIUI Taille de l’écran 6,67 pouces 6,67 pouces Définition N/C 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 394 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7300 Qualcomm Snapdragon 685 Puce graphique N/C Adreno 610 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps N/C Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5.1 5G Oui Non NFC Inconnu Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 197 g 188,5 g Couleurs Noir, Bleu, Vert, Orange Noir, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design qui sort du lot

Ce n’est pas un gros mot : tous les smartphones, ou presque, se ressemblent. Et c’est d’autant plus vrai sur l’entrée et le milieu de gamme, où les efforts sont rarement faits sur le design. Ça, c’était jusqu’à ce que CMF débarque sur le marché avec une proposition modulaire aussi étonnante que réussie. Déjà assez original en tant que tel, le smartphone low cost de Nothing permet de changer la coque et d’ajouter divers accessoires sur sa face arrière de façon enfantine.

Le concurrent Redmi paraît bien sage à côté. Ce monobloc rectangulaire a toutefois pour lui l’avantage du poids et de la finesse — même si les deux sont pourvus d’un écran assez standard de 6,67″. Aussi, ce dernier prend l’ascendant sur le CMF côté protection. Il est doté d’un verre Gorilla Glass 3 et d’une certification IP54, plus résistante que la IP52 du Phone 1.

Ajoutons à cela que le Redmi Note 13 4G dispose d’une prise jack, absente du smartphone modulaire. Les deux acceptent en revanche les cartes SD pour étendre le stockage. De bons atouts… qui ne nous font pas pour autant détourner le regard du CMF Phone 1, ne serait-ce que parce qu’il ose proposer quelque chose de différent sur un marché prompt au clonage.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux écrans qui se valent

On l’a dit, les deux écrans proposent une diagonale de 6,67″. Ce que l’on n’a pas dit, c’est qu’il s’agit de deux modèles AMOLED, capables d’offrir une fréquence d’affichage de 120 Hz. Précisons d’emblée qu’elle n’est pas parfaitement dynamique, et se contente de passer de 60 à 120 Hz lorsqu’on pose le doigt dessus.

Côté luminosité, les deux concurrents proposent quelque chose d’assez similaire avec un pic relevé à 858 nits sur le Redmi, contre 814 nits sur le CMF. Dans les deux cas, c’est suffisant pour la majorité des usages, mais un peu juste pour regarder son téléphone en plein soleil avec des lunettes teintées sur le nez.

En colorimétrie, si le Redmi Note 13 4G propose une couverture plus large du spectre DCI-P3, ses couleurs manquent cruellement de justesse. Nos sondes ont relevé un delta E à 8,17, contre 2,26 seulement en sortie de boîte pour le CMF Phone 1. Une belle prouesse, qui nous fait accorder le point au dernier-né de Nothing.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous avez dit bloatwares ?

C’est suffisamment rare pour mériter d’être souligné : le CMF Phone 1 n’embarque aucune application préinstallée (bloatware), là où le Redmi Note 13 4G en est gavé jusqu’à plus soif. La surcouche NothingOS 2.6 a aussi pour elle d’être plus proche d’un Android Stock, et donc potentiellement moins clivante que MIUI 14, installé sur le smartphone de Redmi.

Côté fonctionnalités, en revanche, les deux modèles se valent, et rien ne manque à l’appel. Exception faite du NFC, absent du CMF Phone 1. En effet, impossible de régler ses achats avec Google Pay ou autre application de paiement mobile sur ce dernier. Dommage.

En matière de suivi logiciel, CMF propose deux mises à niveau majeures d’Android et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. Chez Redmi, on fait un petit peu mieux avec une année supplémentaire, lui assurant une meilleure durée de vie.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des performances étonnantes

En termes de performance, de fluidité, un vainqueur se dégage assez nettement de nos comparatifs : le CMF Phone 1. Pourvu d’un SoC plus récent et très bien optimisé, le Dimensity 7300 de MediaTek, il offre à la fois une expérience de navigation impeccable et même suffisamment de puissance pour profiter confortablement de quelques jeux peu gourmands, en se limitant à des graphismes faibles.

Le Redmi Note 13 et son Snapdragon 680 ne sont pas en reste, mais peinent à suivre la cadence. D’autant qu’il est nécessaire de l’adresser immédiatement : seul le CMF Phone 1 propose de la 5G. Pour un équivalent chez Redmi, il faudra se tourner vers le Redmi Note 13 5G — mais c’est une tout autre affaire. À ce titre, le CMF Phone 1 est aussi compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En photo, CMF rate la marche

Il fallait bien qu’il y ait une ombre au tableau, et c’est sur la photo que c’est tombé. D’assez loin, le Redmi Note 13 surpasse son concurrent dans le domaine de l’image.

CMF Phone 1 :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8 ;

Profondeur 2 Mpx

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.0.

Xiaomi Redmi Note 13 4G :

Grand-angle : 108 Mpx, ƒ/1.7 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Profondeur : 2 Mpx

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.4.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

S’il n’est techniquement pas vilain, le grand-angle du CMF Phone 1 est grevé par une teinte verdâtre quasi-systématique sur les clichés. Dommage, car l’exposition est assez bonne et le niveau de détail satisfaisant. Mais, rien à faire, la caméra 108 mégapixels de son rival prend l’ascendant dans tous les cas de figure. Évidemment, ce dernier est aussi beaucoup plus à l’aise dans les scénarios de basse luminosité, notamment grâce à un capteur de taille plus généreuse et une ouverture plus grande.

CMF Phone 1, grand-angle

Xiaomi Redmi Note 13 4G, grand-angle

Même pas besoin de le préciser : le Redmi Note 13 4G est également bien plus polyvalent que son concurrent. La raison est double : la haute définition de son capteur grand-angle autorise un zoom numérique de meilleure qualité que le CMF (assez médiocre en la matière), et la présence d’une optique ultrawide permet de jouer avec le champ de vision pour varier les plaisirs. Même s’il n’est pas d’une qualité extraordinaire, l’ultra grand-angle rend quelques fiers services pour immortaliser un beau paysage.

Aussi, le verdict tombe : s’il vous faut absolument un smartphone à l’aise en photographie, préferez le Redmi Note 13 4G.

En autonomie, CMF reprend des forces

Dernière étape de notre comparatif : la batterie. Si elle est de capacité semblable (5000 mAh) sur les deux modèles, le CMF Phone 1 tire son épingle du jeu grâce à une bien meilleure optimisation. Dans notre test automatisé avec le logiciel ViSer, il s’est éteint au terme de 14h de test. Sur le même protocole, le Redmi Note 13 4G a tenu 11h08.

C’est notamment ce qui va faire la différence entre un smartphone capable de tenir deux jours et un téléphone qu’il faut recharger toute la journée. Malgré tout, le Redmi a un dernier atout dans sa manche : il est livré avec un chargeur 33W, ce qui n’est pas le cas du CMF. Les deux acceptent toutefois la même puissance en entrée, et demandent entre 60 et 75 minutes pour être rechargés complètement.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

CMF Phone 1 ou Xiaomi Redmi Note 13 4G : lequel choisir ?

C’est vrai, le CMF Phone 1 est vendu 50€ plus cher que le Redmi Note 13 4G et, à ce prix-là, ce n’est pas rien. Malgré tout, difficile d’en détourner le regard. Non seulement se présente-t-il dans un design assez frais par rapport à la concurrence, mais il propose surtout une expérience globale bien plus satisfaisante que son concurrent.

Ce sont notamment ses performances qui sortent du lot ; sur certains aspects proches d’un téléphone milieu de gamme. Il est aussi compatible 5G et Wi-Fi 6, là où Redmi botte en touche sur ces technologies. Toutefois, on l’a dit, le Note 13 4G reste bien plus débrouillard en photographie, et propose un meilleur suivi logiciel. Un duel assez serré donc, même si la belle avance que prend CMF du côté de l’autonomie pourrait achever d’en convaincre certaines et certains.