Samsung Galaxy A35 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G : comment choisir le meilleur smartphone ?

Aujourd’hui, impossible de le contester : on a le choix, côté smartphones. Et à tous les prix ! Mais il faut aussi reconnaître que le milieu de gamme est une jungle dans laquelle il est difficile de naviguer. On vous aide à y voir plus clair dans notre comparatif opposant le Samsung Galaxy A35 et le Redmi Note 13 Pro 5G.

Samsung Galaxy A35 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Frandroid

Le Redmi du jour est un smartphone à ne pas confondre avec le Redmi Note 13 Pro Plus… ni avec le Redmi Note 13 4G, bien entendu. On vous le concède : les constructeurs ne font rien pour vous faciliter la tâche.

Les Samsung Galaxy A35 et Redmi Note 13 Pro 5G sont déjà disponibles, à partir de 349 €.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A35 et Redmi Note 13 Pro 5G

Modèle Samsung Galaxy A35 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Dimensions 78 mm x 161,7 mm x 8,2 mm 74,24 mm x 161,15 mm x 7,98 mm Interface constructeur One UI MIUI Taille de l’écran 6,6 pouces 6,67 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 390 ppp 445 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Puce graphique N/C Adreno 610 Stockage interne 128 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps N/C Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5.2 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes N/C Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5100 mAh Poids 209 g 187 g Couleurs Noir, Blanc, Jaune, Rose Noir, Violet, Bleu Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un Redmi plutôt original

Samsung donne l’impression de se reposer sur ses acquis depuis quelques années en matière de design. Et ce n’est certainement pas sur le milieu de gamme que le fabricant de smartphones n°1 au monde fait les plus gros efforts. Le Galaxy A35 est pour ainsi dire très basique. Heureusement, la marque propose des coloris assez fun pour casser la relative monotonie de l’ensemble.

Sans être le pinacle de l’exotisme, le Redmi Note 13 Pro ose un petit pas de côté, avec son îlot d’appareils photo quadrillé et son approche bicolore (en fonction du coloris choisi).

En termes de dimensions, il faudra retenir que le Samsung est légèrement plus large (78 mm) que son concurrent (74,2 mm), et qu’il sera peut-être un peu plus difficile à prendre en main.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Samsung chahuté sur l’écran

Samsung est souvent considéré comme intouchable en matière d’afficheur. Dans les deux cas, nous sommes face à une dalle OLED proposant une définition Full HD (1200p pour le Redmi) et une fréquence d’affichage de 120 Hz sur une diagonale de 6,6″ (Galaxy A35) et 6,7″ (Redmi Note 13 Pro). Ce n’est qu’en sortant la sonde qu’on peut faire une réelle différence entre les deux propositions.

En luminosité d’abord, les rivaux jouent à armes égales avec un pic HDR relevé à plus de 1500 nits. En d’autres termes : l’écran est très lisible même en extérieur par temps ensoleillé. Pour ce qui est de la colorimétrie et de la calibration en revanche, la couronne est difficile à décerner. Samsung propose un point blanc bien plus proche de nos standards que son concurrent (6983K contre presque 7400K), mais plie le genoux face au Redmi en matière de richesse des couleurs et de justesse (DCI-P3 couvert à 95% et delta E à 3,5 sur le Note 13 Pro).

Vous l’aurez compris : ce n’est pas vraiment sur ce point qu’on parviendra à départager les smartphones du jour.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Une interface propre, ou plutôt chargée ?

Les dissemblances entre les deux modèles apparaîtront plus clairement sur ce chapitre. En effet, on peut difficilement faire plus opposés que HyperOS (anciennement MIUI) et One UI.

Côté fonctionnalités, les deux modèles se valent, évidemment. Mais Xiaomi a souvent tendance à avoir la main très lourde sur les applications préinstallées, là où Samsung se montre (un peu) plus raisonnable.

Les différences se remarqueront plutôt du côté esthétique, avec un HyperOS encore très marqué par l’influence d’iOS, là où Samsung essaie de développer « son propre truc » depuis maintenant plusieurs années.

N’hésitez pas à consulter nos revues complètes de One UI et HyperOS pour en savoir plus !

À ce jour, seul le Galaxy A35 propose des fonctionnalités typées « IA », avec notamment de la retouche photo avancée. Enfin, en matière de politique de mises à jour, c’est avantage pour Samsung, avec quatre ans de mise à niveau, et jusqu’à cinq ans de correctifs de sécurité. Chez Redmi, c’est un an de moins.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le jeu égal des performances

Le match se resserre avec les performances. En effet, les Exynos 1380 et Snapdragon 7s Gen 2 qui équipent les Galaxy A35 et Redmi Note 13 Pro jouent du coude-à-coude. Tant et si bien qu’on peine à voir émerger clairement un vainqueur.

Dans nos tests sur les différents benchmarks du marché, les deux smartphones s’en sortent très bien et offrent des performances très acceptables au quotidien. La navigation y est tout à fait fluide, et aucun n’est effrayé à la vue de multiples applications lancées simultanément.

En jeu, le GPU des SoC est également très capable, et saura vous offrir une expérience assez stable si l’on s’en tient à des graphismes moyens. Nous avons ressenti une tendance à la chauffe un peu plus élevée du côté de Samsung, mais rien de rédhibitoire.

Notez cependant que seul le smartphone Samsung est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Son concurrent s’en tient encore aux normes de génération précédente.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux très bons photophones

Les deux smartphones reposent sur des configurations photo assez proches — si l’on excepte le fossé qui sépare le module principal du Redmi Note 13 Pro et du Galaxy A35. En effet, ce dernier ne peut compte « que » sur 50 mégapixels, quand son rival en déploie 200, et sur un capteur a priori de plus grande taille. Et ça pourrait bien faire toute la différence.

Samsung Galaxy A35 :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2.2.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G :

Grand-angle : 200 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Macro : 2 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.4.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Samsung n’a pas vraiment de leçons à recevoir de Xiaomi en matière de photographie. Même sur ses modèles de milieu de gamme, le Sud-Coréen offre une expérience photographique de haut vol, avec des capteurs très polyvalents, à même de tirer le meilleur de n’importe quelle situation.

Bien sûr, il y a toujours cette fameuse patte Samsung, avec des couleurs assez saturées et ce contraste renforcé. Mais la réalité est qu’il n’y a pas grand-chose à redire sur la prestation du Galaxy A35, si ce n’est peut-être en basse lumière ou ses capacités trouvent plus vite leurs limites.

Samsung Galaxy A35, grand-angle

Sur le Redmi, le contraste aussi est particulièrement rehaussé, et le piqué est au rendez-vous. Une très bonne nouvelle en cela que ça joue une nouvelle fois en la faveur de la polyvalence de l’ensemble. D’autant que la grande résolution du capteur offre peut-être plus d’aisance en zoom numérique que son concurrent. Forcément : cropper dans une image de 200 mégapixels est souvent plus réussi que dans une image de 50.

Redmi Note 13 Pro 5G, grand-angle

Chez Samsung comme chez Xiaomi, l’ultra grand-angle n’est pas tout à fait impressionnant. Avec une si faible résolution, il est surtout là pour faire joli. Bruit, aberrations chromatiques, distorsion… ces modules secondaires cochent presque toutes les cases des défauts possibles et imaginables. La différence de qualité entre les deux capteurs est trop importante pour vraiment prêter le moindre intérêt à ce genre d’optique.

Samsung Galaxy A35, ultra grand-angle

Redmi Note 13 Pro 5G, ultra grand-angle

Dans l’ensemble, nous sommes donc une nouvelle fois dans un cas de figure où les deux smartphones jouent au coude-à-coude. Mais s’il fallait choisir, on aurait peut-être tendance à préférer (de courte tête) le Redmi Note 13 Pro, ne serait-ce que pour les caractéristiques techniques de son capteur principal (plus grand, plus lumineux, mieux défini).

En autonomie, une courte avance pour Samsung

Aucun des deux smartphones de ce comparatif n’a vraiment à cœur de vous permettre de tenir deux jours sans croiser la route d’un chargeur. Malgré tout, l’un des deux s’en sort un peu mieux, et il s’agit du Galaxy A35.

D’après les données relevées en usage mixte via notre logiciel ViSer, celui-ci aura tenu 11h14 sur une seule charge, contre 10h40 pour le Redmi Note 13 Pro. Une très courte avance, qui ne devrait donc pas profondément bouleverser votre décision d’achat.

Ce qui pourrait faire la différence, c’est bien les capacités de recharge des deux smartphones. Déjà, il faut préciser que seul le Redmi Note 13 Pro est livré avec un chargeur (67W). Aussi, il met une sacrée vitesse à son concurrent, puisqu’il peut être rechargé pleinement en 45 minutes seulement. Pour le Galaxy A35, il faudra compter presque 1h20 avec un chargeur 25W, à acheter séparément.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Samsung Galaxy A35 ou Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G : lequel choisir ?

Chaque ligne rédigée dans ce comparatif nous a confirmé qu’il était plus que nécessaire que nous nous attelions à un duel en bonne et due forme. Les Galaxy A35 et Note 13 Pro sont deux excellents smartphones de milieu de gamme, qui méritent tous les deux votre intérêt. Au point qu’il est assez difficile de faire émerger un vainqueur.

De KO il n’y aura donc point cette fois. Mais, puisqu’il faut choisir, notre cœur optera pour le Samsung Galaxy A35, ne serait-ce que pour sa meilleure politique en matière de suivi logiciel, sa durabilité avancée (IP67) et sa courte tête en matière de performances et d’autonomie.