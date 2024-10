iPhone 16 Pro vs Google Pixel 9 Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

C’est l’un des duels les plus attendus de l’année, et les combattants entrent enfin sur le ring. Les flagships d’Apple et de Google sont désormais disponibles. Qui ressort vainqueur de l’affrontement annuel ? iPhone 16 Pro vs Pixel 9 Pro.

La rentrée est une période charnière pour Apple et pour Google. Et, même si ce dernier a pris un peu d’avance sur son rival en sortant les Pixel 9 Pro en plein été, les iPhone 16 Pro n’ont pas tard à dévoiler leurs cartes. Alors, comment départage-t-on ces deux smartphones ayant été reçus avec un 8/10 dans nos colonnes ?

Les fiches techniques des iPhone 16 Pro et Google Pixel 9 Pro

Des mastodontes en format « mini »

On vous l’accorde, « compact » est un terme qui s’est dévoyé. Tant et si bien qu’aujourd’hui, une diagonale de 6,3″ est qualifiée de la sorte dans notre livre.

Eh oui car l’une des nouveautés des iPhone 16 Pro, c’est leur léger agrandissement. On gagne 0,2 pouce par rapport à la génération précédente, ce qui les oppose encore plus frontalement aux Pixel 9 Pro.

Des deux, c’est d’ailleurs ce dernier qui a les mensurations les plus généreuses avec presque 15,8 cm de haut contre 14,9 cm pour l’iPhone. Parmi les différences, on notera aussi une finition plus premium sur le mobile d’Apple grâce à l’usage de titane.

Reste que le Pixel 9 Pro est un smartphone absolument sublime, qui demeure très à part sur un marché aux références copiées et collées. Difficiles à départager au chapitre du design, on vous conseille ici de fonctionner au coup de cœur !

Un Pixel vainqueur par défaut

À l’heure où est rédigé ce comparatif, nous n’avons pas eu la possibilité de soumettre l’écran de l’iPhone 16 Pro à nos sondes habituelles. Si nous ne doutons pas de l’excellence de la dalle choisie par Apple (qui profite par ailleurs de bords particulièrement fins cette année), ne prenons pas le risque de trop nous avancer. Tout ce que l’on peut en dire, c’est que sa luminosité est impeccable, sa réactivité de tous les instants, et que la colorimétrie est fidèle aux habitudes de la marque. Affaire à suivre !

Pour le Pixel en revanche, on a les données qui nous permettent d’affirmer qu’il s’agit de l’une des dalles les plus irréprochables du marché. D’une grande justesse, avec un delta E qui se positionne à peine plus haut que sa cible, il brille surtout par son excellente balance des blancs, autour des 6500K. Un exemple à suivre.

L’IA aux abonnés absents ? Pas chez tout le monde

Tim Cook l’a dit et l’a répété : les iPhone 16 sont conçus pour l’intelligence artificielle. Le hic… c’est qu’elle n’est pas tout à fait prête. Apple Intelligence n’arrivera, aux États-Unis, que ce mois-ci… en bêta. En France, il faudra patienter un trop vague « 2025 » pour en profiter.

En attendant, le Pixel 9 Pro carbure déjà à Gemini et dispose de plusieurs fonctionnalités IA comme un nouvel assistant vocal ou des possibilités de retouche photo avancées.

Bref, s’il vous faut absolument un téléphone IA, il n’y a pas photo. Côté Apple, il faut bien dire qu’on s’ennuie gentiment cette année. On apprécie toujours la Dynamic Island ou le bouton Action, bien sûr, mais les nouveautés apportées par la Commande de l’appareil photo (des contrôles tactiles censés faciliter l’utilisation de la caméra) peinent à convaincre.

Toujours est-il que d’un côté comme de l’autre, la politique de mises à jour est plaquée or. Google garantit sept ans d’updates et, si Apple est moins affirmatif sur son suivi, il a pour coutume de proposer au minimum six années de mises à jour.

Apple imbattable sur les performances

Autant l’écrire : l’iPhone 16 Pro est actuellement le smartphone le plus performant du marché, point final. Sa puce A18 Pro est redoutable, et Apple a nettement amélioré sa copie en termes de dissipation thermique. Le smartphone chauffe moins, même lorsqu’il est lourdement sollicité.

Si le Pixel 9 Pro n’a aucun mal à naviguer entre différentes applications et offre une expérience fluide, il montre vite ses limites en jeu.

Deux photophones très compétitifs

La fiche technique des deux smartphones du jour est très proche. Mais, si le Pixel 9 Pro gagne la bataille de la résolution avec son trio de capteurs de (presque) 50 mégapixels, l’iPhone 16 Pro prend l’ascendant en vidéo, où il fait figure d’exception en autorisant le tournage en 4K à 120 images par seconde, et au format ProRes, excusez du peu.

iPhone 16 Pro :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

Google Pixel 9 Pro

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/1.7, mode macro ;

Téléobjetif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, f/2.2.

Dans l’ensemble, l’iPhone 16 Pro et le Pixel 9 Pro représentent le très haut du panier de la photographie au smartphone. Efficaces dans toutes les situations, ils ont cependant un style assez différent. Par défaut, l’iPhone propose des photos assez neutres, quoique parfois un peu trop énervées, côté processing. Chez Google, on aura tendance à rehausser un peu le contraste, et à miser sur un petit supplément de chaleur.

Cette année, l’ultra grand-angle est en progrès chez Apple. On passe (enfin), à 48 mégapixels, ce qui le met à pied d’égalité avec son concurrent direct. S’il reste malgré tout d’une qualité optique inférieure aux modules principaux, il propose des clichés de très bonne facture. D’autant que les iPhone 16 Pro et Pixel 9 Pro jouissent d’une impeccable continuité des couleurs entre les différents capteurs.

On apprécie qu’Apple propose enfin le même téléobjectif sur le modèle Pro et le Pro Max. Il s’agit d’une optique généreuse, offrant un zoom optique 5x. Même s’il n’est pas d’aussi bonne résolution que celui du Pixel 9 Pro, le zoom de l’iPhone reste de très haute volée. Du moins si l’on s’en tient à un grossissement de 5x. On peut évidemment pousser plus loin en zoom numérique, mais c’est un exercice dans lequel le Pixel 9 Pro est bien plus à l’aise que son rival.

Dans l’ensemble, il faut bien avouer qu’on a bien du mal à départager les deux propositions. Très polyvalents, les iPhone 16 Pro et Google Pixel 9 Pro savent tout faire. Mais, si la vidéo est un élément particulièrement important pour vous, peut-être vaut-il mieux se tourner vers le mobile d’Apple, qui soigne particulièrement sa prestation dans le domaine chaque année.

Des autonomies semblables

Nous n’avons pas encore pu passer l’iPhone 16 Pro à la moulinette du test automatisé ViSer. En revanche, nos observations suffisent à nous rendre compte qu’il fait ni mieux, ni pire que son aîné. En comparaison, le Pixel 9 Pro se révèle un peu moins endurant que le modèle précédent, avec environ 11h50 pour passer de 100 à 10% de batterie.

Dans les faits, il ne faut donc pas s’attendre à tenir plus d’une journée avant de devoir repasser à la case recharge. Une nouvelle fois, les deux concurrents jouent à armes égales en la matière. Comptez environ 1h30 pour refaire le plein.

iPhone 16 Pro ou Google Pixel 9 Pro : lequel choisir ?

Ce n’est pas une très grande année pour Apple, qui sert avec ses iPhone 16 une copie un peu brouillonne. Les nouveautés sont plutôt maigres, sinon anecdotiques par rapport aux iPhone 15 Pro. Surtout, la principale promesse de cette génération n’est pas tenue : Apple Intelligence est aux abonnés absents.

Le Pixel 9 Pro, lui, répond à toutes ses promesses. Et a le bon goût de le faire pour 130€ moins cher que l’iPhone 16 Pro.