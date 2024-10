Google Pixel 9 Pro XL vs Xiaomi 14 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Sorti plusieurs mois avant le Pixel 9 Pro XL, le Xiaomi 14 Ultra reste-t-il compétitif face au smartphone bourré d’IA de Google ? On étudie la question pour vous aider à choisir le meilleur dans ce nouveau comparatif !

Si vous avez déjà lu nos tests des Google Pixel 9 Pro XL et du Xiaomi 14 Ultra, vous savez déjà qu’il s’agit dans tous les cas du très, très haut du panier. Remarquez d’ailleurs que ce dernier a reçu une meilleure note que le mobile de Google. Une affaire pliée d’avance ? Pas si vite.

Le Google Pixel 9 Pro XL est disponible à partir de 1199€. Le Xiaomi 14 Ultra à partir de 1499€.

Les fiches techniques des Google Pixel 9 Pro XL et Xiaomi 14 Ultra

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Xiaomi 14 Ultra Dimensions 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm Interface constructeur Android Stock HyperOS Taille de l’écran 6,8 pouces 6,73 pouces Définition 2992 x 1344 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 487 ppp 522 ppp Technologie OLED OLED SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Mali-G715 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 42 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5060 mAh 5300 mAh Poids 221 g 224,4 g Couleurs Noir, Blanc, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des mastodontes dans la poche

Nous sommes ici face à deux des plus grands smartphones du marché. Le Pixel 9 Pro XL reste à peu près sur les mêmes bases que son aîné, le Pixel 8 Pro, mais adopte quelques petites nouveautés design qui nous ont bien plu.

Des deux, c’est lui le plus « compact », si tant est que cela veuille dire quoi que ce soit pour des appareils de 6,8 pouces. Il faut, en effet, se rendre compte que le Xiaomi 14 Ultra est… massif. C’est surtout son épaisseur qui impressionne. La faute à ce gigantesque bloc d’appareils photo qui pousse l’épaisseur à 9,2 mm, contre 8,5 mm sur le Pixel 9 Pro XL.

Choisir entre le dernier Pixel et le dernier Xiaomi, c’est aussi statuer si l’on préfère un alignement horizontal des modules photo, ou au contraire une disposition circulaire. Deux salles, deux ambiances, pour deux smartphones concurrents qui, du reste, offrent un niveau de finition impeccable et une durabilité hors pair grâce à leur verre résistant et à une certification IP68.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Quelques différences sur l’écran

Les deux smartphones sont évidemment pourvus de dalles OLED et LTPO qui assurent une fluidité pouvant atteindre 120 Hz. Mais elles ne sont pas égales sur tous les points.

En effet, nos mesures à la sonde ont montré que celle du Pixel 9 Pro XL était plus lumineuse que celle du Xiaomi 14 Ultra. La différence n’est pas anodine : on parle de 2530 nits sur le Pixel contre 1200 nits sur le Xiaomi 14 Ultra. Des deux, c’est donc le premier qui se veut le plus lisible dans les situations les plus délicates.

En revanche, Xiaomi se rattrape avec une couverture du spectre DCI-P3 plus généreuse, et donc des couleurs plus chatoyantes. Reste que la justesse n’est pas tout à fait son fort. Du moins pas par défaut. Il faudra passer par une petite phase de réglages pour obtenir le meilleur compromis entre saturation et justesse. Si vous recherchez un smartphone plus « plug and play« , le Google Pixel 9 Pro XL paraît mieux répondre à vos attentes.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Deux expériences logicielles opposées

On peut difficilement faire plus différent que la Pixel Experience et HyperOS, qui anime les smartphones Xiaomi. L’un est proche d’Android Stock, quand l’autre se rapproche davantage d’un iOS dans l’esprit. Les deux ont leurs adeptes, leurs atouts et leurs inconvénients.

Reste qu’en matière de logiciel, on aura tout de même tendance à préférer le smartphone de Google, pour la simple et bonne raison qu’il joue à domicile ! Les Pixel seront d’ailleurs les premiers servis en matière de nouvelles fonctionnalités, et pourront adopter la dernière version d’Android avant tous les autres. Et il y en aura, des versions. Les Pixel 9 Pro seront mis à jour pendant sept ans, contre quatre seulement pour le Xiaomi 14 Ultra.

Il faut aussi noter qu’en matière d’IA, le Pixel 9 Pro XL a un peu d’avance, avec une intégration plus profonde des fonctionnalités de Gemini. Si, techniquement parlant, on peut faire la même chose sur le Xiaomi 14, il faudra passer par plus d’étapes, des applications tierces, ou attendre que Xiaomi mette à jour ses systèmes pour que de nouvelles features IA fassent leur apparition.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un Pixel battu à plates coutures sur les perfs !

S’il y a bien un domaine dans lequel le Xiaomi 14 Ultra montre les crocs, ce sont les performances (et la photo, nous y viendrons). Sa puce Snapdragon 8 Gen 3 écrase littéralement la Tensor G4 des Pixel 9 Pro dans tous les scénarios d’usage.

Le smartphone haut de gamme de Xiaomi est redoutable en jeu, et offre une fluidité impeccable dans toutes les situations. On note également une très bonne dissipation thermique qui n’handicape jamais les performances, même après de longues sessions. Inarrêtable !

Le Pixel, bien sûr, reste un haut de gamme avec tout ce que cela suppose en matière de fluidité. Mais il est moins à l’aise en jeu, et s’épuise plus facilement devant l’effort. Ce n’est pas une surprise : Google laisse la course aux performances à d’autres, et préfère se concentrer sur l’expérience utilisateur et le déploiement de fonctionnalités IA.

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Xiaomi 14 Ultra AnTuTu 10 1254197 1970066 AnTuTu CPU 370582 432064 AnTuTu GPU 449988 808656 AnTuTu MEM 209672 403570 AnTuTu UX 223955 325776 PC Mark 3.0 12690 16890 3DMark Wild Life Extreme 2599 4867 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 29.15 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 72 / 44 FPS 67 / 86 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 87 / 76 FPS 71 / 153 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 256 FPS 120 / 357 FPS Geekbench 6 Single-core 1984 2261 Geekbench 6 Multi-core 4800 6869 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6628 16057 Lecture / écriture séquentielle N/C 990 / 1200 Mo/s Voir plus de benchmarks

De divins photographes

Les Pixel 9 Pro XL et Xiaomi 14 Ultra sont deux smartphones taillés pour la photographie. Si les modèles de Google ont ce petit côté évident qui plait au plus grand nombre, Xiaomi a mis les bouchées doubles pour convaincre cette année.

Google Pixel 9 Pro XL

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/1.7, mode macro ;

Téléobjetif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, f/2.2.

Xiaomi 14 Ultra :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6-4.0 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 3,2 x : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, f/2.5 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les clichés du Pixel sont toujours extraordinaires. En pleine journée, comme en pleine nuit, on récupère des images très chaleureuses, débordantes de détails et parfaitement exposées. Le piqué est excellent, le niveau de contraste très justement dosé… bref, difficile de rester insensible !

Mais, difficile aussi de ne pas remarquer l’impressionnante qualité optique du module principal du Xiaomi 14 Ultra. D’une taille impressionnante de 1″, il bénéficie surtout d’un objectif à ouverture variable qui permet de jouer sur la profondeur de champ et sur la quantité de lumière qui touche le capteur. Un aspect qui ne vous concernera que si vous utilisez le mode Pro de l’application, mais qui illustre aussi combien le Xiaomi 14 Ultra est plus poussé que son concurrent. Bien qu’un mode Pro soit aussi disponible sur le Pixel, il est moins mis en avant que chez Xiaomi, qui cherche clairement à draguer les photographes amateurs avec son dernier produit.

Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, grand-angle

L’ultra grand-angle est toujours le parent pauvre de la configuration photo des smartphones. Reste que celui du Pixel 9 Pro XL fait le café et propose une très bonne qualité d’image, tout en respectant la continuité des couleurs avec le module principal.

Mode Nuit

Chez Xiaomi, on poursuit dans l’excellence avec un capteur très capable dans toutes les situations. Si l’on relève des couleurs un poil trop saturées par rapport au module principal, les distorsions sont parfaitement gérées et la qualité optique au rendez-vous. Impossible d’en attendre plus !

Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Ultra grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Si le Pixel 9 Pro XL n’embarque qu’un téléobjectif, il est d’excellente facture. D’autant que la haute résolution de son module principal autorise un zoom numérique 2x et 3x de très bonne facture. On ne remarquera sans doute pas la différence avec un capteur dédié à moins d’observer les photos sur grand écran.

Mais difficile de rester de marbre face à la qualité exceptionnelle des photos prises avec les téléobjectifs du Xiaomi 14 Ultra. Un duo permettant de couvrir une plage focale très large, et qui sait rester excellent même en zoom optique. Si le niveau de détail dégringole de nuit, le Xiaomi 14 Ultra reste pourvu des zooms les plus impressionnants qu’on a vu passer chez Frandroid.

Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x10 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, téléobjectifs

Si l’on peut résumer la chose ainsi : le Pixel 9 Pro XL séduira les personnes qui veulent prendre des photos rapidement et être sûres qu’elles seront réussies. Cela s’applique aussi au Xiaomi 14 Ultra, bien sûr. Mais le mobile de Xiaomi propose une telle variété d’options et de réglages qu’il a quelque chose de moins « instantané », que l’on préfère recommander aux personnes plus attirées vers la photographie avec un grand P.

Un vainqueur en autonomie

D’après les tests automatisés réalisés avec le protocole ViSer, il existe un réel écart d’autonomie entre le Pixel 9 Pro XL et le Xiaomi 14 Ultra. Le téléphone de Google s’en sort mieux, avec 13h50 contre 12h tout pile pour le Xiaomi 14 Ultra.

Mais la tendance s’inverse (et pas qu’un peu) si l’on prend en considération la vitesse de recharge. Ici, c’est un territoire où Xiaomi règne en maître absolu. Il ne demande que 48 minutes pour se recharger totalement, là où le Pixel 9 Pro XL nécessite au moins 1h30 sur secteur avant de reprendre des couleurs. D’ailleurs, Xiaomi fournit le chargeur 90W avec son smartphone haut de gamme.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google Pixel 9 Pro XL ou Xiaomi 14 Ultra : lequel choisir ?

Les deux smartphones concurrents ont de très solides arguments pour convaincre, et jouent à armes égales dans bien des domaines. Néanmoins, même si le Xiaomi 14 Ultra est plus polyvalent en photo et qu’il impressionne par ses performances, la raison nous pousse davantage vers le Pixel 9 Pro XL qui offre un meilleur compromis dans tous les scénarios d’usage.

Aussi, et ce n’est pas négligeable, ce dernier est proposé 300€ moins cher que le smartphone de Xiaomi, et restera à jour beaucoup plus longtemps. De bons arguments pour le porte-monnaie.