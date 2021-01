Xiaomi Mi 10T Lite vs Redmi Note 9T : lequel est le meilleur smartphone ?

Le Redmi Note 9T est le smartphone 5G le moins cher du marché, mais pour quelques euros de plus on trouve aussi le Xiaomi Mi 10T Lite. Alors entre les deux smartphones, lequel choisir ? Design, performances, photos, voici notre comparatif complet.

Xiaomi a proposé avec le Mi 10T Lite l’un des premiers smartphones 5G sous les 400 euros. Avec le Redmi Note 9T, la marque recommence en proposant un smartphone 5G à moins de 300 euros. Sauf que voilà, entre temps le Mi 10T a vu son prix fortement baisser, au point où on peut désormais le trouver à des tarifs proches du Redmi Note 9T.

Dès lors, est-il intéressant d’augmenter son budget et choisir le Mi 10T Lite, ou est-il plus malin de prendre le Redmi Note 9T et faire des économies ? Voyons les forces et les faiblesses de chaque smartphone.

Fiches techniques des Xiaomi Redmi Note 9T et Mi 10T Lite

Modèle Xiaomi Redmi Note 9T Xiaomi Mi 10T Lite Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI MIUI Taille d'écran 6.53 pouces 6.67 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 386 ppp Technologie LCD LCD SoC Dimensity 800U other Puce Graphique (GPU) Mali-G57 MC3 Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 4 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 2 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 13 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5.0 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5000 mAh 4820 mAh DAS 0.592 N/C Dimensions 77.3 x 162 x 9.1mm 76.8 x 165.38 x 9mm Poids 199 grammes 214.5 grammes Couleurs Noir, Violet Noir, Bleu, Vert Prix 249 € 279 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le design Xiaomi 2020-2021

Les deux smartphones que nous comparons ici ont été développés par Xiaomi sur la même période. Alors on n’est pas vraiment surpris de les voir adopter le même design dans les grandes lignes. Dans les deux cas on a un grand écran plat borderless, avec un poinçon pour la caméra frontale. Le Redmi Note 9T la place en haut à gauche, et l’intégration est moins fine que sur le Mi 10T Lite où elle est au centre en haut.

Les similarités ne s’arrêtent pas là, on a dans les deux cas un lecteur d’empreintes sur la tranche qui tombe sous le pouce de la main droite et un module photo circulaire au dos au centre. Le gabarit est aussi très proche, bien que le Mi 10T Lite est un peu plus encombrant : 165,4 x 76,8 mm contre 161,2 x 77,3 mm pour le Redmi Note 9T.

Alors comment trancher entre les deux smartphones ? Né sur un segment plus haut de gamme, le Mi 10T Lite propose de meilleures finitions que son petit frère, notamment avec son dos en verre protégé en Gorilla Glass. Le Redmi Note 9T doit se contenter d’un châssis entièrement en plastique avec une texture plus désagréable au toucher.

Le design n’est pas le point fort de nos deux smartphones, mais le Mi 10T Lite s’en sort mieux dans cet exercice.

La vitesse d’affichage fait la différence

Ici apparait la première grande différence entre nos deux concurrents. Le Redmi Note 9T est équipé d’une dalle LCD IPS de 6,53 pouces Full HD (2340 x 1080 pixels) qui nous a plutôt déçus lors de notre test. La calibration de l’écran laisse à désirer, et la gamme de couleurs affichée est en deçà de nos attentes. Il s’agit finalement d’un écran plutôt moyen.

Ce n’est pas le cas du Mi 10T Lite qui bénéficie d’un écran LCD IPS de 6,67 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec une meilleure calibration des couleurs, un affichage plus large du spectre DCI-P3 et une meilleure luminosité. Surtout l’écran se distingue par un taux de rafraichissement à 120 Hz qui permet au téléphone d’offrir une interface ultra fluide, là où le Redmi Note 9T bloque à 60 Hz.

Si l’on met de côté un taux de contraste légèrement meilleur sur le Redmi Note 9T, l’écran du Mi 10T Lite est meilleur sur tous les critères.

MIUI 12 aux commandes

Nous n’allons pas nous étendre sur l’interface MIUI 12 dans ce comparatif. En effet, nos deux smartphones sont tout simplement identiques sur ce critère. Ils sont tous les deux équipés d’Android 11 avec l’interface MIUI 12 et une certification Widevine L1.

Dans les deux cas, on peut saluer une interface très riche en fonction et avec un design plus simple assez plaisant. Normal donc de rencontrer le même reproche sur nos deux tests : la solution « antivirus » intégrée de Xiaomi qui se déclenche à l’installation de chaque application et qui affiche de la publicité. Heureusement c’est une option que l’on peut désactiver facilement.

Appareil photo : la même recette

Le Redmi Note 9T est équipé d’un module photo avec trois appareils :

grand angle 48 Mpx, 1/2 pouce, 0,8 µm et ouverture f/1,79 ;

macro 4 cm 2 Mpx 1,75 µm f/2,4 ;

« capteur de profondeur » 2 Mpx 1,75 µm, f/2,4.

Soyons francs, les deux appareils supplémentaires ne sont pas utiles et permettent simplement à Xiaomi d’afficher un large module photo au dos du téléphone pour attirer le chaland. En réalité il faut donc surtout évaluer l’appareil photo principal du smartphone.

Le Mi 10T Lite de son côté offre 4 appareils :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,89) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels, 120 degrés (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

On retrouve les deux mêmes capteurs supplémentaires dont on peut se passer, mais ici Xiaomi joue tout de même le jeu du multi-appareil-photo avec une option ultra grand-angle intéressante. C’est déjà un bon point pour le Mi 10T Lite. Ce dernier a aussi le droit à un capteur principal mieux défini, même si l’on y perd sur l’ouverture focale.

Dans les faits, le Mi 10T Lite s’en sort mieux que ce soit pour les photos en plein jour ou dans les conditions de faible luminosité. La situation sanitaire nous empêche de pouvoir proposer ici des clichés parfaitement comparables entre les deux smartphones. Grâce aux filigranes inclus par défaut sur les photos prises avec un smartphone Xiaomi, vous pouvez facilement identifier avec quel téléphone chaque photo a été prise.

Le traitement logiciel de Xiaomi est similaire sur les deux appareils, avec une bonne gestion de la dynamique pour les photos de jour, et des difficultés sur les photos de nuit. Sur ces dernières, les fortes sources de lumière sont plutôt bien gérées, mais on voit rapidement apparaitre du bruit numérique, même avec le mode nuit activé.

Reste que le Mi 10T Lite garde son avantage décisif : son appareil ultra grand angle qui se montre assez convaincant, même si forcément moins doué que l’appareil photo principal. C’est donc le Mi 10T Lite qui remporte une victoire sur ce critère face au Redmi Note 9T.

Mediatek ou Qualcomm

Xiaomi s’est fait une spécialité de proposer d’excellents rapports performances/prix sur le marché des smartphones. C’est exactement ce que l’on retrouve ici grâce au Qualcomm Snapdragon 750G du Mi 10T Lite, et au MediaTek Dimensity 800U du Redmi Note. Dans les deux cas, on aura des performances amplement suffisantes au quotidien pour naviguer sur le web tout en fluidité, basculer d’une app à l’autre et faire du traitement photo efficacement.

Modèle Xiaomi Redmi Note 9T Xiaomi Mi 10T Lite AnTuTu 8 291234 327083 AnTuTu CPU 95721 113885 AnTuTu GPU 74385 78187 AnTuTu MEM 71082 66493 AnTuTu UX 50046 68518 PC Mark 2.0 8570 7533 3DMark Slingshot Extreme N/C 2776 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 2627 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3464 3DMark Wild Life N/C 1095 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 6.60 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 11 / 7.6 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 16 / 19 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 40 / 45 FPS Lecture / écriture séquentielle 925 / 479 Mo/s 951 / 455 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 40014 / 42503 IOPS 46120 / 44688 IOPS Voir plus de benchmarks

Même dans les jeux vidéo, les deux smartphones offrent des niveaux de performances assez proches. Notons tout de même que Fortnite ne s’installait pas sur le Redmi Note 9T, alors que le Mi 10T Lite faisait tourner le jeu à 30 images par seconde environ, avec quelques scènes à 20 images par seconde. On est donc plus que satisfaits par les performances offertes par nos deux smartphones.

Dans nos benchmarks, la puce MediaTek semble légèrement dominer sa rivale de Qualcomm, ce qui nous pousser à donner au Redmi Note 9T un avantage sur ce critère. Il faudra toutefois garder en tête cette incompatibilité si vous êtes adepte de Fortnite.

Deux monstres d’autonomie

Allons à l’essentiel, nous avons ici deux excellents smartphones en termes d’autonomie. Le Xiaomi Mi 10T Lite avec sa batterie de 4820 mAh, et le Redmi Note 9T avec sa batterie de 5000 mAh peuvent tous les deux tenirs très facilement plusieurs jours loin d’une prise électrique. Même avec un usage très intensif du smartphone, vous tiendrez sans aucun souci jusqu’à la fin de la journée. Les deux appareils sont listés parmi les meilleurs smartphones passés par la rédaction à notre test Viser, qui évalue l’autonomie en faisant passer en boucle une session d’usage mixte (web, jeu, streaming vidéo, etc.).

S’il fallait sélectionner un vainqueur, on pencherait plutôt pour le Mi 10T Lite grâce à son chargeur de 33W permettant de recharger à 75 % la batterie en moins de 30 minutes. Dans ce laps de temps, le Redmi Note 9T monte simplement à 39 %, avec sa charge rapide 18W, ce qui est suffisant, mais tout de même moins bon.

La 5G pour tous

La particularité de nos deux smartphones du jour est d’offrir une compatibilité avec la 5G tout en gardant un prix réduit. Dans les deux cas on a une compatibilité avec la 5G dite sub-6GHz, c’est-à-dire avec les fréquences déjà utilisées en 4G, et la nouvelle fréquence à 3,5 GHz propre à la 5G, mais pas les fameuses bandes millimétriques dont le déploiement en France n’est de toute façon pas à l’ordre du jour.

À cela s’ajoute une connexion Wi-Fi 5 dual-band et du Bluetooth 5.1

Prix et disponibilité des Xiaomi Redmi Note 9T et Mi 10T Lite

Le Redmi Note 9T est commercialisé au tarif conseillé de 249,99 euros pour la version 64 Go.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est disponible en France à un prix conseillé de 299,99 euros pour la version 64 Go. On peut aujourd’hui le trouver pour un prix plus bas, et il fait régulièrement l’objet de promotions. La version 128 Go se trouve par exemple à 279,90 euros au moment où ces lignes sont écrites, soit 10 euros de plus que la version 128 Go.

Lequel choisir entre le Xiaomi Mi 10T Lite et le Redmi Note 9T ?

Sans grande surprise, on pouvait s’y attendre, le Xiaomi Mi 10T Lite se montre plus intéressant que le Redmi Note 9T dans notre comparatif point par point. Évidemment, c’est logique puisque le Mi 10T Lite se trouve au-dessus du Redmi Note dans la grande gamme de smartphones Xiaomi. Ce que l’on doit se poser comme question, c’est si cet écart de qualité vaut d’investir dans le premier plutôt que le second ? Si l’on reprend, les deux téléphones font jeu égal sur les performances et l’autonomie, mais le Mi 10T Lite se détache du lot grâce à un appareil photo plus polyvalent, un écran de meilleure qualité et un design mieux maitrisé.

Si l’on ramène cet écart aux 50 euros de différences théoriques entre les deux smartphones, on peut être tenté de se tourner vers le Redmi Note 9T. Cependant, comme le Mi 10T Lite a déjà vu son prix baisser, alors que le Redmi Note 9T est encore récent au moment où ces lignes sont écrites, ce qui réduit l’écart tarifaire entre les produits. Dans ces conditions, on vous conseille plutôt d’investir dans le Mi 10T Lite. Le budget est un peu supérieur, mais vous aurez un confort supplémentaire non négligeable au quotidien.

Pour valider votre choix, n’hésitez pas à consulter le test complet des deux produits :

Et le test du Redmi Note 9T en vidéo.

