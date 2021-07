Nouveau record pour Tesla, Nothing va faire du bruit et Samsung évoque le Galaxy Note – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 27 juillet : la Tesla Model S Plaid n'en finit plus de faire parler d'elle, Nothing s'attaque au marché de l'audio et Samsung abandonne petit à petit le Galaxy Note. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Tesla Model S Plaid s’adjuge un record du monde

Le fameux « quart de mile », ou 402,34 m, fait partie des métriques importantes pour évaluer les performances d’une voiture. Aux États-Unis, c’est même un divertissement auquel beaucoup participent. Et le 24 juillet 2021, la Tesla Model S Plaid y a battu le record du monde pour les voitures de série.

Nothing officialise ses écouteurs ear (1) bien décidés à faire du bruit

Après de longs mois de teasing, les écouteurs sans fil ear (1) de Nothing, la nouvelle entreprise portée par Carl Pei, ex-cofondateur de OnePlus, sont enfin là. Un produit avec réduction de bruit active et la volonté d’un son de très grande qualité pour moins de 100 euros.

Samsung évoque enfin le futur du Galaxy Note

Le Unpacked d’août, programmé cette fois le 11 août, se fera cette année sans le Galaxy Note, habituelle star de l’événement. Samsung l’a confirmé, renforçant un peu plus l’abandon programmé de l’ancien smartphone haut de gamme de la marque au profit du Galaxy Z Fold 3.

Décollage sur Xbox Series X⎜S pour Flight Simulator

Depuis ce mardi 27 juillet 17h, Flight Simulator est désormais disponible sur les consoles Xbox de dernière génération. Une prouesse technologique pour le jeu de simulation de vol qui a ébloui sur PC depuis un an en raison de sa puissance technologique nécessaire (merci les serveurs Azure et le cloud gaming) et sa beauté visuelle. Nous avons testé la version Xbox Series X⎜S disponible sur le Xbox Game Pass ou le Microsoft Store. Et elle se défend plutôt très bien.