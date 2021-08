Record pour Tesla, ultimatum d’Apple et prime à la conversion – L’essentiel de l’actu de la semaine

À quelques semaines de la présentation probable de l’iPhone 13, Apple part en guerre contre les leakers et leurs fournisseurs. Tesla continue de rouler sur la concurrence, et même quand il est question de record. Enfin, Nothing a enfin dévoilé ses écouteurs ear (1) pour venir bousculer le marché. Retour sur une semaine chargée en tech.

Apple fixe un ultimatum aux leakers

Tim Cook en a marre des fuites sur les futurs produits d’Apple et s’en prend désormais aux leakers chinois notamment. Deux mois avant la présentation probable des iPhone 13 et pour court-circuiter les fuites, la firme a tout simplement lancé ses avocats à leurs trousses et leur laisse 14 jours pour livrer leurs sources. S’ils ne se plient pas aux demandes de l’entreprise américaine, ils seront dénoncés aux autorités.

Record pour la Tesla Model S Plaid

Le « quart de mile », ou 402,34 m, fait partie des métriques importantes pour évaluer les performances d’une voiture. Aux États-Unis, c’est même un divertissement auquel beaucoup participent. Et le 24 juillet 2021, la Tesla Model S Plaid y a battu le record du monde pour les voitures de série.

Vélo électrique : tout savoir sur la nouvelle prime à la conversion

Un nouveau décret publié au Journal officiel cette semaine a précisé les conditions d’attribution et le montant de la prime à la conversion accordé aux vélos électriques. Et il sera désormais possible d’obtenir jusqu’à 1500 euros d’aide selon les situations.

Le test de la semaine : les écouteurs Nothing ear (1)

Nouvel acteur sur le marché, Nothing, porté notamment par l’ancien cofondateur de OnePlus Carl Pei, veut bousculer les choses. Et pour cela, l’entreprise compte sur son tout premier produit : des écouteurs sans fil à réduction de bruit baptisé Nothing ear (1). Nous les avons testés et c’est plutôt prometteur.

La vidéo de la semaine : les accessoires tech pour profiter des vacances

