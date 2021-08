Google Pixel 5a, la bourde de RueduCommerce et Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 6 août : des infos sur le Google Pixel 5a, ainsi que sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 et une boulette de RueduCommerce concernant Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le Google Pixel 5a, c’est a priori pour ce mois-ci

D’après des informations du leaker Jon Prosser — qu’il faut donc prendre avec des pincettes –, le Google Pixel 5a se lancerait dès ce mois d’août 2021. On peut aussi s’attendre à un prix conseillé de 450 dollars aux États-Unis. Côté caractéristiques, il faut s’attendre au même SoC Snapdragon 765G que l’on trouvait sur le Pixel 5. Les puces Tensor made by Google sont en effet réservées aux futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

RueDuCommerce dévoile par erreur les prix des Galaxy Watch 4 et Buds 2

RueduCommerce a provisoirement référencé des pages dédiées aux Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 alors que la montre et les écouteurs n’ont pas encore été officialisés par Samsung. C’était l’occasion de jeter un œil à quelques caractéristiques, mais surtout de découvrir les prix français des appareils.

Les Galaxy Z Flip 3 et Fold 3 se dévoilent en avance

Le site WinFuture n’a pas fait dans la dentelle et publie déjà les caractéristiques techniques des deux futurs smartphones pliants de Samsung : le Galaxy Z Fold 3 a été la première victime, rapidement suivi par le Galaxy Z Flip 3.

Le dossier qu’il ne fallait pas rater





