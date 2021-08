Samsung Galaxy Z Fold 3 : on connaît désormais toutes ses caractéristiques

Le site allemand WinFuture a partagé la liste complète des caractéristiques du Galaxy Z Fold 3, à moins d'une semaine de sa présentation.

C’est la semaine prochaine, le mercredi 11 août plus précisément, que Samsung devrait présenter officiellement son nouveau smartphone pliant haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3. Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’attendre jusque là pour en découvrir davantage sur le prochain téléphone du constructeur. Ce vendredi, le site allemand WinFuture, généralement très bien informé, a en effet mis en ligne la fiche technique complète de l’appareil.

Si quelques éléments des caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 3 avaient déjà fait l’objet d’indiscrétion ces derniers mois, c’est la première fois que la liste complète des spécifications techniques du smartphone est publiée. De quoi venir confirmer certains éléments précédents — comme l’écran Oled 120 Hz de 7,6 pouces à l’intérieur ou la présence d’une puce Snapdragon 888 — mais également venir préciser certains éléments comme le module photo.

On savait déjà, notamment grâce à la publication de certains visuels, que le Galaxy Z Fold 3 serait doté de trois modules photo au dos. On en sait désormais davantage sur le rôle de chacun. Selon les informations de WinFuture, le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait en effet doté d’un module principal grand-angle de 12 mégapixels avec un champ de vision de 78° et une ouverture de f/1,8. Il serait associé à un module ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un objectif 123° ouvrant à f/2,2 et, enfin, un appareil photo de 12 mégapixels, associé à un téléobjectif, ouvrant cette fois à f/2,4.

Pour les selfies, comme prévu, on retrouverait un appareil photo caché derrière le grand écran souple principal. Il s’agirait d’un capteur photo de 4 mégapixels. Un second appareil selfie serait intégré au-dessus de l’écran extérieur, avec un capteur de 10 mégapixels.

Deux écrans Amoled au programme

Du côté des affichages, WinFuture indique qu’on retrouverait donc deux écrans avec les caractéristiques suivantes :

Écran intérieur de 7,6 pouces, 2208 x 1768 pixels, Dynamic Amoled, 120 Hz, 374 pixels par pouce

Écran extérieur de 6,2 pouces, 2260 x 832 pixels, Super Amoled, 387 pixels par pouce

Pour la mémoire et la batterie, le Samsung Galaxy Z Fold 3 aurait droit à 256 ou 512 Go de stockage en UFS 3.1, à 12 Go de RAM LPDDR5 et à un accumulateur de 4400 mAh compatible à la fois avec la charge rapide et la charge sans fil.

La fiche technique mise en ligne par WinFuture confirme également que le Galaxy Z Fold 3 aura droit à une certification IPX8 pour son étanchéité. Il pourra donc être plongé dans l’eau sans risque jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Du côté des coloris, trois seraient prévus par Samsung avec du vert, du noir et de l’argent.

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Z Fold, il faudra encore patienter jusqu’à son annonce officielle, le 11 août prochain. C’est à cette date que l’on en saura davantage notamment sur le prix ou la date de disponibilité du smartphone. Samsung devrait également profiter de l’événement pour présenter d’autres produits comme le Galaxy Z Flip 3, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ainsi que les Galaxy Buds 2. D’ici là, vous pouvez vous plonger dans notre dossier dédié pour retrouver tout ce que l’on sait sur le futur smartphone pliant de Samsung.