Galaxy Z Flip 3 : tous ses détails pas si secrets dévoilés avant sa présentation officielle

Le site WinFuture a mis la main sur la fiche technique complète du Galaxy Z Flip 3, qui doit être présenté officiellement par Samsung le 11 août prochain. Pour rappel il s'agit d'un des deux smartphones pliants qu'on attend cette année de la part du géant coréen, qui doit aussi présenter son Galaxy Z Fold 3.

Le smartphone à clapet n’est pas mort, il est juste devenu pliant. C’est le récit dans lequel veut s’inscrire la récente gamme des Galaxy Z Flip. Le deuxième smartphone (si on omet la version 5G du premier modèle) de la gamme, le Z Flip 3, doit être annoncé le 11 août prochain lors du Galaxy Unpacked de Samsung. Il sera présenté aux côtés notamment d’un autre smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 3.

Mais le site WinFuture, qui avait déjà révélé les caractéristiques complètes du Galaxy Z Fold 3 récemment, dévoile quelques jours avant la date fatidique tous les détails concernant le Z Flip 3.

Deux écrans et une protection solide

On s’en doutait, le Z Flip 3 devrait avoir deux écrans. Il y en aurait un, situé à l’extérieur, de 1,9 pouce et doté d’une résolution de 512×260 pixels. Le second, le fameux pliant afficherait quant à lui une résolution FHD+ de 2460×1080 pixels, sur une large diagonale de 6,7 pouces, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le Galaxy Z Flip 3 // Source : WinFuture Le Galaxy Z Flip 3 // Source : WinFuture

Côté protection, la firme de Séoul a mis la barre haute en équipant son smartphone haut de gamme de la certification IPX8, ainsi que de verre Corning Gorilla Glass Victus, censé résister deux fois plus aux rayures que le Gorilla Glass 6. Tant qu’on en est à parler solidité, il apparaît évident que la charnière d’un smartphone à clapet peut être un sujet d’inquiétude. Samsung aurait renforcé la charnière du Z Flip 3, ce qui lui permettrait d’atteindre les 200 000 pliages, ce qui pour 100 pliages par jour, offrirait donc une durée de vie honnête de 5 ans.

La partie photo s’appuie sur deux caméras à l’arrière. L’une embarque un capteur couplé à un grand angle de 12 mégapixels (f/1,8) et l’autre est un ultra grand-angle doté d’un capteur de 12 mégapixels (f/2,2) lui aussi. La caméra selfie promet une définition de 10 mégapixels (f/2,4).

Snapdragon 888 noir aux yeux rouges

Les performances promettent d’être à la hauteur des standards du haut de gamme, avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage en fonction des modèles, sans possibilité d’allonger la mémoire avec une carte micro SD.

Le Galaxy Z Flip 3 // Source : WinFuture Le Galaxy Z Flip 3 // Source : WinFuture

La connectique pourrait peut-être elle aussi aux attentes d’un smartphone à plus de 1000 euros, en offrant la compatibilité Wifi 6 et 5G, ainsi que 4G LTE, le support des transactions NFC et un port USB-C classique.

Batterie légère

La batterie pourrait être un poil légère, n’offrant qu’une capacité de 3300 mAh. On s’attend à ce que le Z Flip 3 soit compatible avec la charge rapide (sans plus de précision) ainsi que charge sans fil.

Il devrait s’agir d’un smartphone aux dimensions assez contenues, puisqu’il mesurerait 166 x 72,2 x 6,9 mm pour 183 grammes.

Trois coloris sont attendus si les documents de WinFuture sont exacts : noir, crème (ivoire/or) et lavande (violet). Le modèle le moins cher serait vendu 1099 euros.