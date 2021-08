Samsung Galaxy Watch 4 et Buds 2 : RueduCommerce lâche les prix français par erreur

Le site français RueduCommerce a déjà mis en ligne les pages des Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2. De quoi découvrir leur prix français et les caractéristiques complètes.

C’est la semaine prochaine que Samsung doit présenter officiellement ses nouveaux produits, aussi bien les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 que ses montres Galaxy Watch 4 et ses écouteurs Galaxy Buds 2. Si la plupart des informations concernant ces différents produits avaient déjà fait l’objet de fuite ces dernières semaines, une interrogation de poids persistait : à quel prix seront-ils proposés.

On en sait désormais bien davantage sur ce champ-là aussi. En effet, le site de e-commerce français RueduCommerce semble avoir fait une petite boulette en mettant en ligne un peu trop tôt les pages de deux des futurs produits annoncés par Samsung. On peut ainsi y découvrir les éléments concernant aussi bien la Samsung Galaxy Watch 4 en format 40 mm que les Samsung Galaxy Buds 2.

Comme l’indique la page de la Samsung Galaxy Watch 4 40 mm, elle devrait dont être proposée au prix de 269 euros — voir la mention « 2 Neufs à partir de 269,00 € » à droite de la capture d’écran. Notons que Samsung semble préparer plusieurs déclinaisons de sa montre connectée en fonction notamment du format ou de la présence d’une lunette rotative. La Galaxy Watch 4 — non pas en modèle Classic — avec un format 40 mm serait ainsi le modèle le plus accessible. Il ne faudrait pas compter sur un prix de moins de 269 euros pour les autres versions.

La page vient également livrer quelques caractéristiques sur la montre connectée comme son écran de 1,2 pouce affichant 396 x 396 pixels, son processeur gravé en 5 nm — probablement l’Exynos W920 — les 16 Go de stockage, le 1,5 Go de mémoire vive ou la batterie de 247 mAh pouvant se recharger en 1h40.

Des écouteurs Galaxy Buds 2 lancés à 150 euros

Du côté des Galaxy Buds 2, le prix annoncé par RueduCommerce correspond aux précédentes informations publiées sur la toile. Les écouteurs devraient bel et bien s’afficher au tarif de 149,99 euros en France. La page vient également compléter les informations connues à leur sujet comme la certification IPX7 qui devrait garantir finalement leur étanchéité, y compris en cas d’immersion. RueduCommerce indique également que les écouteurs seront équipés de batteries de 61 mAh tandis que le boîtier proposerait un accumulateur de 472 mAh. Le boîtier justement serait compatible avec la norme de charge sans fil Qi. Enfin, on retrouverait deux transducteurs — comme c’était déjà le cas sur les Galaxy Buds Pro — avec un premier de 11 mm pour les basses et un second de 6,5 mm pour les aigus.

Ces informations, si elles semblent particulièrement crédibles, restent cependant à prendre avec des pincettes. Elles ne viennent en effet pas directement de Samsung, mais d’un revendeur. Néanmoins, afin de préparer l’annonce des différents produits, les sites de e-commerce sont bien souvent obligés de s’y prendre plusieurs jours à l’avance. Une petite erreur de manipulation plus tard, et la page est publiée avec les informations fournies par le constructeur, sans même de date de planification. C’est ce qui semble s’être produit ici.

