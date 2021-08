Galaxy Watch 4 : Samsung améliorerait grandement l’autonomie de ses montres connectées

Selon les informations du site allemand WinFuture, les Galaxy Watch 4 gagneraient un boost non négligeable d'autonomie leur permettant de durer jusqu'à une semaine.

C’est mercredi prochain, dans tout juste une semaine, que Samsung doit lever le voile sur sa nouvelle gamme de produits. Sont notamment attendus les smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, mais aussi les écouteurs Galaxy Buds 2 ainsi que les nouvelles montres connectées du constructeur coréen, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Ce sont justement ces toquantes connectées qui nous intéressent particulièrement aujourd’hui. Ce lundi, le site allemand WinFuture a en effet mis la main et publié des visuels, mais aussi les caractéristiques de ces futures montres connectées. Pour rappel, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic devraient être les premières montres connectées du marché à profiter de Wear OS 3, la nouvelle version de l’OS de Google né de la fusion de Wear OS et du système maison de Samsung, Tizen.

Grâce à ce nouveau système d’exploitation, il semblerait que les deux montres soient capables d’un bon en avant particulièrement intéressant en termes d’autonomie. Les fiches de caractéristiques dévoilées par WinFuture indiquent ainsi que les deux montres profiteraient de la nouvelle puce Exynos W920, mais également d’une batterie de 257 mAh pour le petit format (40 ou 42 mm) de 361 mAh pour le grand modèle (44 ou 46 mm). Rappelons en effet que la Galaxy Watch 4 devrait être proposée en 40 et en 44 mm, tandis que la Galaxy Watch 4 Classic, avec une lunette rotative, serait déclinée en version 42 et 46 mm.

Surtout, WinFuture indique que « l’autonomie est estimée par plusieurs sources à jusqu’à sept jours ». Il s’agit là d’un résultat particulièrement important, que ce soit pour une montre sous Wear OS — les montres actuelles peinent à dépasser les trois jours d’autonomie — ou pour une montre connectée Samsung. À titre de comparaison, la Galaxy Watch 3 était annoncée comme pouvant tenir 56 heures en usage typique, soit un peu plus de deux jours, et jusqu’à 151 heures, soit 6 jours, en faible usage.

Il semble que cette autonomie améliorée soit donc en partie due au nouveau logiciel des Galaxy Watch 4. Il faut dire qu’au moment de l’annonce de Wear OS 3, Google avait indiqué que cette refonte du système d’exploitation avait pour objectif d’améliorer l’autonomie des montres connectées grâce à une meilleure gestion des couches inférieures du système pour mieux tirer profit des cœurs basse consommation des SoC. Du côté du processeur justement, la nouvelle puce Exynos W920 de Samsung est conçue notamment pour améliorer les performances de 1,25 x selon les informations obtenues par Sam Mobile.

On en saura davantage sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic lors de la présentation officielle des deux nouvelles montres de Samsung. Celle-ci est prévue pour le mercredi 11 août prochain, à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked.