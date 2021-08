Tesla Model Y en France, Google Pixel 5a pas en France et Bose QC45 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 17 août : découvrez la Tesla Model Y en France, le Pixel 5a officialisé par Google et les informations sur le Bose QC45. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Essayez la Tesla Model Y en France

La Tesla Model Y commencera à être livrée en France à partir de la fin du mois de septembre. En attendant, le constructeur expose déjà son SUV électrique dans l’Hexagone et prévoit des essais routiers destinés au public.

Google officialise son Pixel 5a

Le Google Pixel 5a a été officialisé avec une fiche technique intéressante au vu du prix. Sur le papier, on apprécie le peu de compromis concédés face au Pixel 5 classique. Hélas, le nouveau smartphone, qui sortira un peu plus tard en août, se concentrera sur les marchés du Japon et des États-Unis, boudant au passage l’Europe et donc la France.

Design et caractéristiques du Bose QC45

Il fera très certainement partie des casques audio sans fil les plus plébiscités. Le Bose QC45 montre un peu peu plus que le bout de son nez au travers d’un grand nombre d’images et de quelques caractéristiques techniques dévoilées par l’intermédiaire du site allemand WinFuture.