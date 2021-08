TV Samsung volés, nouveaux écouteurs Xiaomi et annonce du Fitbit Charge 5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 25 août : Samsung qui débranche des téléviseurs volés, Xiaomi qui lance ses Redmi Buds 3 Pro en France et Fitbit qui annonce son bracelet Fitbit Charge 5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pourquoi il faut faire attention avant d’acheter un TV Samsung d’occasion

Le souci avec les produits achetés d’occasion, c’est qu’on n’est jamais sûr de leur provenance. Et les conséquences peuvent être graves. En Afrique du Sud, Samsung a indiqué s’être fait voler plusieurs dizaines de téléviseurs le mois dernier. Ni une ni deux, le constructeur coréen a décidé d’activer une nouvelle fonctionnalité de ses téléviseurs : TV Block. En d’autres termes, le constructeur a réussi à repérer les modèles volés et, afin qu’ils ne puissent pas faire l’objet de recel, a désactivé toutes les fonctionnalités des téléviseurs en question par Internet.

Xiaomi Buds 3 Pro : les écouteurs à réduction de bruit arrivent en France à prix cassé

Après une annonce en Chine le mois dernier, Xiaomi a annoncé l’arrivée en France de ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active, les Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Pour un tarif particulièrement intéressant de moins de 80 euros, ces nouveaux écouteurs proposent de belles fonctionnalités généralement attendues essentiellement sur des modèles plus haut de gamme. C’est le cas notamment du boîtier compatible avec la charge sans fil, mais également avec la fonctionnalité de Bluetooth multipoint.

Fitbit Charge 5 officialisé : un bracelet connecté qui a tout d’une smartwatch

Fitbit a présenté officiellement son nouveau bracelet connecté, le Fitbit Charge 5. En plus de proposer — enfin — un écran en couleur, le bracelet est doté de nombreuses fonctionnalités à faire pâlir bien des montres connectées. On y retrouve non seulement une analyse du rythme cardiaque, mais également un électrocardiogramme et un capteur de stress. Le bracelet est également doté d’une puce GPS pour le suivi d’activité. Il sera proposé au prix de 180 euros avec trois coloris disponibles.