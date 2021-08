Adieu Xiaomi Mi, adieu Google Pixel 5 et bonjour Netflix gaming – L’essentiel de l’actu de la semaine

Pas de vacances pour la tech. Et la semaine a encore été bien animée. Xiaomi a décidé de revoir le nom de ses smartphones et dit adieu à une marque emblématique. Google fait place nette pour le Pixel 6 et Netflix fait encore parler de lui, mais en jeux mobiles cette fois. Retour sur une actualité encore bien chargée.

Xiaomi Mi, c’est fini ! Les smartphones délaissent leur nom habituel

Ne les appelez plus Mi. Les smartphones haut de gamme de Xiaomi abandonnent leur nom distinctif. Il faudra désormais parler d’un appareil Xiaomi 11. Le résultat d’une longue réflexion au sein de la marque chinoise.

Adieu les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G

Avant l’arrivée des Pixel 6, Google fait le ménage dans sa gamme. La marque californienne a confirmé à Digital Trends que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G seront abandonnés après l’épuisement de leurs stocks. Tous les marchés devraient être concernés.

Netflix lance son offre gaming avec deux jeux Stranger Things

Le test de la semaine : les OnePlus Buds Pro

Derniers venus, les OnePlus Buds Pro veulent se positionner comme des écouteurs true wireless haut de gamme, mais à un prix qui reste abordable. Nous les avons testés, avec un bilan assez mitigé.

Prise en main du Samsung Galaxy A52s 5G

Annoncé cette semaine par surprise, le Galaxy A52s 5G est également passé entre nos mains. L’occasion de découvrir le nouveau smartphone coloré de Samsung qui promet de la puissance, de l’élégance et de multiples fonctions de qualité dans un prix plus resserré. Premières impressions et découverte en images.

La vidéo de la semaine

