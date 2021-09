Renault R5 électrique, Windows 11 plus performant et Take Two chez Xbox (ou pas) – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 9 septembre : on en sait plus sur la Renault 5 électrique, Microsoft explique certains changements de Windows 11 et on analyse une rumeur prédisant le rachat du géant Take Two par Xbox. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’héritière de la Renault Zoé arrive : Renault R5 électrique

La semaine a été forte en actualité auto et en marge du salon de l’auto allemand où nous avons pu monter dans la Megane e-Tech, nous avons pu en apprendre plus sur l’autre voiture Renault très attendue : la Renault R5 électrique. On y apprend plus sur le prix et l’autonomie de ce futur modèle branché accessible.

Microsoft vante les performances de Windows 11

À quelques semaines du lancement de Windows 11, Microsoft revient sur les gains en performances à attendre de son nouveau système. Au programme, optimisations des processus, sortie de veille plus rapide et mises à jour plus légères.

GTA 6 sera-t-il une exclusivité Xbox ?

Une rumeur folle fait le tour de l’industrie du jeu vidéo : Microsoft réfléchirait à racheter Take-Two et mettre la main sur l’exclusivité de GTA VI sur Xbox. Une rumeur dont la source a été sortie de son contexte et qu’il faut analyser.