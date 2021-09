PS5 décortiquée, Renault R5 précisée et iPhone 13 programmé – L’essentiel de l’actu de la semaine

L’automobile était à l’honneur la semaine passée avec le salon de Munich. Ce fut l’occasion de découvrir les futures vedettes et notamment d’en savoir plus sur le retour de la R5 de Renault en version modernisée. La PS5 tente elle aussi de faire peau neuve et sa nouvelle version a été scrutée de près. Des yeux qui seront tournés mardi prochain vers Apple et sa première keynote de rentrée.

La nouvelle PS5 a été démontée et testée

La PlayStation 5 en est encore tout au début de son cycle de vie sur le marché, mais la console next-gen de Sony a déjà droit à une nouvelle version plus légère. Testée tout d’abord rapidement par un Youtubeur qui notait qu’elle chauffait davantage, elle a été décortiquée en profondeur par le média allemand Igor’s Lab. Et ses conclusions sont tout autres…

La Renault R5 électrique a un prix et une date de sortie

Le directeur de l’ingénierie du groupe Renault a glissé de précieuses informations sur la fourchette tarifaire et la date de sortie de la future R5 électrique. Cette revisite d’un modèle mythique se veut une version moderne branchée et surtout abordable.

WhatsApp va vous permettre de choisir qui vous voit connecté

WhatsApp veut vous donner encore plus la main sur vos conversations. La messagerie teste actuellement un nouveau paramètre de confidentialité afin de choisir avec plus de précision qui peut voir l’heure de votre dernière connexion.

Apple organise sa keynote le 14 septembre

N’en déplaise à la concurrence, ce sera l’événement le plus attendu de la semaine prochaine. Apple devrait en toute logique dévoiler ses nouveaux iPhone 13 le mardi 14 septembre. Des modèles forcément améliorés, notamment pour la photo, qui seront sans doute accompagnés par la nouvelle Apple Watch Series 7 et de nouveaux AirPods Pro (ou non). En attendant, on s’est penché sur l’invitation pour y lire ses petits secrets avant la conférence à l’Apple Park… ou ailleurs.

Le test de la semaine : Sony Xperia 1 III

Le Xperia 1 III symbolise l’ultra haut de gamme de ce que propose Sony en matière de smartphones. Écran 4K 120 FPS, finitions aux petits oignons, fonctionnalités étonnantes et mode photo qui s’inspire des boîtiers photo de Sony… la marque japonaise a vraiment mis le paquet. Cela est-il suffisant pour refaire parler de soi au milieu des ténors du secteur ? Nous avons passé en revue le nouveau venu qui se distingue une fois encore en photo, mais pêche encore sur des choses qu’on croyait acquises.

La vidéo de la semaine

Jeudi soir, PlayStation a organisé un nouveau Showcase pour dévoiler des jeux qui arriveront sur sa PS5 notamment. Un événement mi-figue mi-raisin qui nous a parfois bluffés avec la beauté de Gran Turismo 7, un peu étonné avec l’apparition plus longue de God of War Ragnarok, mais aussi laissé perplexe quant aux ambitions du constructeur japonais.

