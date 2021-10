Les nouveaux forfaits Orange, les bugs de Windows 11 avec AMD Ryzen et les nouveautés Google Assistant – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 7 octobre : Orange change tous ses forfaits, AMD ne conseille pas d'installer Windows 11 et Google Assistant devient plus pratique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les nouveaux forfaits, un peu incohérent, d’Orange

Orange a présenté ses nouveaux forfaits mobiles 4G et 5G pour le marché français. L’opérateur historique adopte une grille de forfaits totalement sans engagement, mais un peu incohérent par certains tarifs.

AMD ne conseille pas d’installer Windows 11

Le lancement de Windows 11 ne se fait pas totalement en douceur. Les processeurs AMD Ryzen peuvent rencontrer quelques problèmes de performances.

Google Assistant devient plus pratique

L’assistant Google évolue et devient plus simple à utiliser. Il ne sera notamment plus utile de dire la fameuse phrase « OK Google » pour certaines commandes.