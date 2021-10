OVH Down, Linux sur Windows 11, Google Pixel 6 – L’essentiel de l’actu de la semaine

L'entreprise française d'hébergement de serveurs a connu une panne importante en début de semaine, Linux très simple à installer sur Windows 11, le Pixel 6 dévoile tous ses secrets avant l'heure. Retour sur la semaine.

Un copier-coller cause un Down chez OVH

Décidément, ce mois d’octobre est marqué de nombreuses pannes en tout genre. Si Snapchat a bugué en milieu de semaine, c’est surtout la panne chez OVH, l’entreprise française d’hébergement de serveurs qui a marqué les esprits. À l’arrivée, il semble que ce soit une bête erreur de copier-coller qui ait causé le problème.

Linux devient une application Windows 11

Enfin pas vraiment. Dans le but d’attirer les développeurs, Windows facilite encore l’accès à Linux dans son écosystème. Le WSL, le Windows Subsystem for Linux, obligatoire pour accéder à l’OS, est maintenant téléchargeable directement dans le Microsoft Store.

Google Pixel 6 : fuite à tous les étages

Pixel Pass, caractéristiques techniques, fonctions logicielles… il ne reste plus beaucoup de secrets à dévoiler lors de la présentation de Google de ses nouveaux flagship, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les fuites s’accumulent et on est désormais capable d’en tirer un portrait qui devrait être assez fidèle.

Les tests de la semaine

Le casque Bose QC45

Le Bose QC45 propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes ainsi qu’un bon confort d’utilisation. Mais face à la concurrence, il peine à peu à se dégager une place et on comprend mal ce qu’apporte cette nouvelle génération.

La carte graphique Radeon RX 6600

La Radeon RX 6600 parvient à proposer de belles performances en Full HD couplé à une consommation contenue. Mais est-ce assez pour se démarquer face à son rival Nvidia ?

La barre de son Sonos Beam (Gen 2)

Le Sonos Beam génération 2 ajoute le Dolby Atmos à la première mouture de la barre de son, un nouveau processeur, une meilleure connectivité et des haut-parleurs en plus. Seul problème : son prix est monté au passage.

La vidéo de la semaine

