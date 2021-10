Panne Snapchat : envoi de photos impossible, comptes inaccessibles… L’application plante

Une panne frappe actuellement Snapchat. Les messages photo n'arrivent pas à être envoyées sur l'application et certains utilisateurs n'arrivent pas à accéder à leurs comptes.

C’est au tour de Snapchat d’être en panne. Beaucoup de personnes sur Twitter se plaignent en effet en utilisant le hashtag #snapchatdown. Par ailleurs, le nombre de signalements sur DownDetector a explosé pour évoquer les bugs rencontrés.

Concrètement, c’est surtout au niveau de l’envoi de photos que les utilisateurs rencontrent des soucis. Nous avons pu vérifier chez Frandroid : les messages textuels semblent partir correctement, mais les images ne sont pas remis au(x) destinaire(s). D’aucuns ont également des soucis pour accéder à leurs comptes Snapchat.

Le mois d’octobre 2021 est décidément marqué par plusieurs pannes. Il y a quelques jours, ce sont tous les services de Facebook (WhatsApp, Messenger, Instagram) qui ne fonctionnaient plus et encore ce mercredi 13 octobre au matin, ce sont les serveurs OVH qui tombaient à cause d’une erreur humaine.

Ne soyez donc pas surpris si vous n’arrivez pas envoyer vos selfies et photos en tous genres sur Snapchat, le problème ne vient pas de votre connexion mais bien de l’application.

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now – hang tight, we’re looking into it!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021