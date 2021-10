Windows 11 : Linux est désormais aussi simple à installer qu’une application

Microsoft rend encore plus accessible l'intégration de GNU/Linux dans Windows. Une simple application du Microsoft Store suffit désormais à installer WSL.

Pour séduire les développeurs, Microsoft propose depuis plusieurs années d’intégrer une version complète de GNU/Linux directement dans Windows. Quand on a connu la guerre qui opposait Windows, MacOS et Linux, forcément cela peut choquer. L’idée de Microsoft était ainsi d’éviter l’installation d’un dual boot et permettre aux développeurs de passer facilement d’un environnement à un autre selon les outils dont ils ont besoin.

Avec Windows 11, Microsoft va encore simplifier les choses.

Tout passe par le Microsoft Store

Pour installer WSL, le Windows Subsystem for Linux, il fallait auparavant passé par les composants optionnels de Windows ce qui demandait un redémarrage du système et d’aller fouiller dans les options avancées. Avec Windows 11, les choses deviennent plus simples, probablement grâce à la nouvelle ouverture du Microsoft Store. Microsoft a donc pu mettre sur son store la fonction qui va tout de même demander un peu plus de 400 Mo de téléchargement.

Cela a un autre avantage : les futures mises à jour passeront par le Microsoft Store plutôt que d’être synchronisées avec des mises à jour du système, forcément plus lourdes. Le téléchargement et l’installation sont très simples.

Rappelons que le système WSL s’est fortement amélioré au fil du temps avec une intégration pleine de l’arborescence de fichiers de GNU/Linux directement dans l’explorateur de fichiers Windows, pour facilement transférer ses documents d’un espace à l’autre. WSL a aussi désormais le droit aux applications avec une véritable interface graphique.

Une fois WSL installé, l’utilisateur pourra choisir entre plusieurs distributions, là aussi disponibles sur le Microsoft Store : Ubuntu, Debian, Alpine WSL ou encore Kali Linux.

Si vous utilisez déjà WSL avec l’installation classique, Microsoft promet de continuer à mettre à jour le projet aussi de cette façon. On comprend toutefois dans les annonces de Microsoft que la voie à privilégier sera celle de l’installation par le Store désormais.